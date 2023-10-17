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Коттеджи в Никосия, Кипр

Никосия
27
Строволос
13
Никосия
8
Dali
4
Лакатамия
3
Коттедж В архив
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30 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Никосия, Кипр
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Никосия, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€235,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
€254,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
€800,000
Коттедж 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с подвалом в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с подвалом
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
€166,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Продается отдельный новый трехкомнатный дом в Черри - провинция Никосия, площадью 159 кв.м.м…
€240,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 200 к…
€295,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 180 к…
€265,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
€630,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся полуэтажный дом с тремя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площа…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с 165 кв.м. крыты…
€260,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Парамита - Лимассол, площадью 151 м². …
€240,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Камаресе - провинция Ларнака, с 180 т.м. крытые …
€240,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с центральным отоплением в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с центральным отоплением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Дромолаксии - провинция Ларнака, с 150 кв…
€185,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 175 м²
For sale a three bedroom detached house in Anthoupoli - Nicosia province, with 175 sq.m. cov…
€310,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается отдельный новый дом с четырьмя спальнями в районе Гери - провинция Никосия, с 170 …
€280,000
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с подвалом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с подвалом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
€800,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
€240,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
€383,000
Коттедж 7 спален с видом на город, с furnishings в Строволос, Кипр
Коттедж 7 спален с видом на город, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€700,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Никосии. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
€210,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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