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Дома с бассейном в районе Никосия, Кипр

Никосия
10
Строволос
120
Лация
84
Лакатамия
63
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115 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 144 sq.m. covered…
$394,058
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
In one of the most beautiful areas of Nicosia, Strovolos, this Residence was constructed wit…
$544,911
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
An elite residential property located in a prime location of Engomi area. These finely desig…
$2,72 млн
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этот роскошный дом расположен в хорошем районе Энгоми, окружен зрелым садом и предлагает пол…
$1,32 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 160 кв.м. крытые прос…
$424,594
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$679,887
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, площадью 151 кв.…
$388,087
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
$290,287
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Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
$240,237
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
$474,921
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Дом в район Никосия, Кипр
Дом
район Никосия, Кипр
Площадь 592 м²
A two-story house with an attic and a basement, situated in a prime location in Kalithea, Da…
$670,241
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
This beatiful house  is located  in a prestigious area of Strovolos. The house consist 2 liv…
$3,33 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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Дом 8 спален в Никосия, Кипр
Дом 8 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 900 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the exclusive area of Egkomi clos…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$3,55 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 494 м²
Welcome to your dream residence in Engomi, where luxury meets sophistication! This stunning …
$1,83 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Beautiful Four Bedroom house located in the prestigious area of Engomi near Hilton Park. Th…
Цена по запросу
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Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 330 м²
Immerse yourself in luxury within this remarkable two-story standalone residence nestled in …
$3,05 млн
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate с радостью представляет впечатляющую недвижимость в Айи-Омологитес. Эт…
$2,44 млн
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Дом 10 спален в Лация, Кипр
Дом 10 спален
Лация, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
The villas have been designed by a famous Italian architect, product and furniture designer …
$3,49 млн
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
This 5 bedroom house located in Strovolos Areas close to all amenities. It comprises of a l…
$731,794
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$1,39 млн
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Вилла 6 комнат в Строволос, Кипр
Вилла 6 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
$679,887
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Дом 5 спален в район Никосия, Кипр
Дом 5 спален
район Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
House with character in Aglantzia, Nicosia, designed by a famous architect. It has five bedr…
$686,588
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Дом в район Никосия, Кипр
Дом
район Никосия, Кипр
Площадь 452 м²
A Modern Houses located in a beautiful location in Lythrodontas, Nicosia District. The prop…
$708,384
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 830 м²
Modern  house available for sale in one of the most prestigious areas of Nicosia, minutes aw…
Цена по запросу
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Дом в район Никосия, Кипр
Дом
район Никосия, Кипр
A  Four-bedroom two storey house with swimming pool situated in two plots, in Strovolos area…
$1,66 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
$324,946
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
? Step into the realm of your ideal home! This exceptional, modern villa presents a distinct…
$1,25 млн
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Типы недвижимости в районе Никосия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

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