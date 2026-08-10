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Дома в районе Никосия, Кипр

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Никосия
291
Строволос
73
Лакатамия
62
Лация
51
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395 объектов найдено
Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Великолепный отдельный дом с огромным и красивым садом в Гери. Дом расположен в самой высоко…
$489,893
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
4-комнатный отдельный дом Апартаменты и жилые пространства Этот предстоящий современный дом…
$567,950
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Трехэтажный дом в Агланции, Никосия. Дом на первом этаже имеет площадь 104 кв.м. и состоит и…
$472,186
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дом с 4 спальнями, построенный в 2003 году, выставлен на продажу в Цери. Он состоит из 200 к…
$413,163
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$383,285
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Красивый отдельно стоящий дом в одном из самых роскошных районов Никосии, в районе Архангело…
$767,302
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Дом 3 спальни в Yeri, Кипр
Дом 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный дом Этот большой дом предлагает 141 м2 внутреннего пространства и общую площадь …
$423,936
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Дом в Архангелосе / Антуполи, Никосия. Недвижимость предлагает легкий доступ ко всем необход…
$596,135
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Очень красивый и просторный 4-спальный полуотдельный дом в тихом районе в Каймакли, всего в …
$472,186
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этот просторный дом в настоящее время строится и предлагает общую площадь 180 м2 на участке …
$394,899
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Дом расположен в очень хорошем районе Никосии. Он близок ко всем удобствам и услугам, с легк…
$452,449
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Современный дом с большим садом и двухэтажным гаражом. Первый этаж состоит из просторной гос…
$820,423
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этот дом является красиво спроектированным проектом двух семейных домов, расположенных в цен…
$377,477
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Причудливый и прекрасный дом, расположенный в Македонисса, Никосия. Этот дом расположен в ти…
$283,312
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Дом для продажи расположен всего в 5 км от центра Никосии и в непосредственной близости от н…
$788,219
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Трехэтажный дом в Эгкоми. Он состоит из уровня подвала, включая офисную зону, кухню, гостину…
$471,594
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Дом расположен в очень тихом районе Никосии. Он находится недалеко от всех удобств и услуг, …
$590,232
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Роскошный 5-комнатный дом в муниципалитете Лации, недалеко от больницы общего профиля, торго…
$2,16 млн
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Недвижимость представляет собой трехэтажный дом в Эгкоми. Он расположен в 125 метрах от 3-й …
$510,664
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Дом с тремя спальнями на продажу в районе Энгкоми, Никосия. Дом состоит на первом этаже вход…
$495,795
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Роскошная вилла в аренду в Стоволосе! Здание 2004 года и состоит из 500 кв.м, 30 кв.м террас…
$1,89 млн
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Дом 5 спален в Клиру, Кипр
Дом 5 спален
Клиру, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Очень красивая неоклассическая супер роскошная вилла в Кало Хорио, Клиру на продажу. Недвижи…
$1,77 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Отдельный дом на первом этаже в Каймакли Никосийского района. Недвижимость идеально располож…
$353,588
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Дом 4 комнаты в Лация, Кипр
Дом 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
For sale:  three-bedroom house located in Latsia, Nicosia. This is the right-side house o…
$381,095
НДС
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Неполный полуотдельный дом и прилегающий участок в Лакатамии, Никосия. Он состоит из неполно…
$383,651
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Отдельный 4-спальный дом на продажу в районе Гери в Никосии. Первый этаж состоит из просторн…
$508,365
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный 3-комнатный дом - современная семья, живущая в тихом районе Этот красиво оформле…
$476,202
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Двухэтажный отдельный дом на продажу в Энгоми в Никосии. Недвижимость предлагает легкий дост…
$343,473
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Двухэтажный отдельно стоящий дом с подвалом в Дали. Дом имеет крытое пространство 249 кв.м.,…
$474,543
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
Огромный отдельно стоящий дом с бассейном в деревне Кало Хорио. Прекрасный трехкомнатный дом…
$436,772
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Типы недвижимости в районе Никосия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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