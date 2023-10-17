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Дома в Никосия, Кипр

Никосия
73
Строволос
23
Никосия
15
Лакатамия
5
Dali
4
Geri
4
85 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Никосия, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
€189,700
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Никосия, Кипр
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаются готовые виллы на Карпасе. Отдельный участок. Зона барбекю. Камин. Возм…
€165,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Никосия, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Четырехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Компле…
€108,100
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh в Никосия, Кипр
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Трехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Комплекс …
€97,750
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Великолепная 5-спальная вилла, расположеная на большом участке с красивой панорамой на море.…
€2,93 млн
Вилла 11 спален в Строволос, Кипр
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с c ремонтом в Palaiometocho, Кипр
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с c ремонтом
Palaiometocho, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаются готовые виллы на Карпасе. Отдельный участок. Зона барбекю. Камин. Возм…
€161,874
Коттедж 1 комната в Никосия, Кипр
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Дом 3 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€390,000
Дом 7 спален с бассейном в Никосия, Кипр
Дом 7 спален с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 10
Площадь 900 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Дом 3 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€685,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на город в Никосия, Кипр
Дом 7 спален с парковкой, с видом на город
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Площадь 376 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€700,000
Дом с парковкой в Никосия, Кипр
Дом с парковкой
Никосия, Кипр
Площадь 225 м²
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
€383,000
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет купить дом в и…
€415,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на город в Никосия, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…
€535,000
Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Площадь 345 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 347 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€530,000
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 178 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€370,000
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 233 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Площадь 220 м²
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
€675,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн
Дом 6 спален с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 6 спален с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 9
Площадь 455 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 455 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000

Типы недвижимости в Никосия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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