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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
4
160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
€189,700
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Никосия, Кипр
2
1
90 м²
1
Продаются готовые виллы на Карпасе. Отдельный участок. Зона барбекю. Камин. Возм…
€165,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Никосия, Кипр
4
95 м²
Четырехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Компле…
€108,100
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh
Никосия, Кипр
3
90 м²
Трехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Комплекс …
€97,750
Рекомендовать
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
560 м²
Великолепная 5-спальная вилла, расположеная на большом участке с красивой панорамой на море.…
€2,93 млн
Рекомендовать
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
11
7
1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с c ремонтом
Palaiometocho, Кипр
2
1
90 м²
1
Продаются готовые виллы на Карпасе. Отдельный участок. Зона барбекю. Камин. Возм…
€161,874
1
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
1
48 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€390,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с бассейном
Никосия, Кипр
10
900 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€685,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на город
Никосия, Кипр
7
376 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€700,000
Рекомендовать
Дом с парковкой
Никосия, Кипр
225 м²
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
€383,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
1
620 м²
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
136 м²
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет купить дом в и…
€415,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на город
Никосия, Кипр
1
270 м²
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…
€535,000
Рекомендовать
Дом
Никосия, Кипр
345 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Никосия, Кипр
5
347 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
6
224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€530,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
6
168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
5
168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
6
178 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€370,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
6
233 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
5
200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Рекомендовать
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
220 м²
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
€675,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
5
343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой
Никосия, Кипр
9
455 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 455 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
7
700 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
4
160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
1
345 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
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