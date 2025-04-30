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Квартиры с видом на горы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
831
Demos Agiou Athanasiou
757
Koinoteta Agiou Tychona
319
Гермасойя
132
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14 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
$4,35 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
$520,142
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
$236,144
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются…
$391,245
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с тренажерным залом недалеко от пляжа и центра города, Агиос Афанасиос, Кип…
$603,365
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр Оазис ро…
$247,588
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
$686,587
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр …
$1,69 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$497,548
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабел…
$1,30 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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