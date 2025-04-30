Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
831
Demos Agiou Athanasiou
757
Koinoteta Agiou Tychona
319
Гермасойя
132
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти