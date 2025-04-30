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Квартиры с видом на море в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
831
Demos Agiou Athanasiou
757
Koinoteta Agiou Tychona
319
Гермасойя
132
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40 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences offer stunning sea-facing living spaces. The modern complex merges contempo…
$1,83 млн
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
$4,35 млн
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Квартира 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Квартира 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасойя, Кипр Предлагается просторная…
$6,11 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This apartment is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$664,791
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences feature stunning sea-facing living spaces. The modern complex blends contem…
$2,31 млн
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр Резиденция располагает…
$572,156
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 4/5
Продается пентхаус с 2 спальнями в небольшом жилом доме в спокойном районе Лимассола с удобн…
$785,393
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/5
Продается квартира с 2 спальнями в небольшом жилом доме в тихом районе Лимассола с удобным д…
$644,829
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/5
Продается квартира с 2 спальнями в небольшом жилом доме в тихом районе Лимассола с удобным д…
$626,036
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$795,570
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
$520,142
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
$236,144
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 8
Закрытая резиденция с бассейном и зонами отдыха в 75 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр Пр…
$3,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 21
Высотная резиденция с бассейном и панорамным видом в 50 метрах от моря, Гермасогейя, Кипр П…
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол,…
$884,241
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$4,69 млн
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с тренажерным залом недалеко от пляжа и центра города, Агиос Афанасиос, Кип…
$603,365
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
These residences offer breathtaking sea-facing living spaces, The modern complex combines co…
$991,738
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
$686,587
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Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$839,163
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр Предлагаются кварт…
$654,339
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/5
Продается квартира с 2 спальнями в небольшом жилом доме в тихом районе Лимассола с удобным д…
$664,173
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$1,51 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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