Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
95
Demos Agiou Athanasiou
59
Koinoteta Agiou Tychona
3
Гермасойя
16
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
161 объект найдено
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивный жилой проект, расположенный в красивом возвышенном районе Агиос Атанасиос. Ближ…
$576,158
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
Оставить заявку
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 4/4
Потрясающая новая частная усадьба жилых домов, предлагающая современную и по-настоящему роск…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Представляем новый проект: современный жилой комплекс с 21 стильной квартирой, предлагающий …
$329,199
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 11/17
Строгое соблюдение строительных норм, высокое качество, проверенные строительные материалы, …
$971,460
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Проект расположен в возвышенном месте, расположенном в красивом окружении и панорамных видах…
$806,806
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Роскошный жилой комплекс, расположенный в туристическом районе Гермасойя Лимассола, в 700 ме…
$1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
Проект тихий склон холма на восточной стороне Лимассола. Его главное расположение на возвыш…
$3,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Это эксклюзивный жилой проект, расположенный в спокойном районе Агиос Атанасиос. Благодаря т…
$378,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Этаж 4/4
Потрясающая новая частная недвижимость с апартаментами, предлагающая современную и по-настоя…
$1,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Этот изысканный проект расположен в очень желанном районе Агиос Атанасиос в Лимассоле. Распо…
$549,287
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 3
Уютная 3 спальня полностью меблированная квартира в закрытом жилом комплексе в тихом месте т…
$603,732
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 5/5
Этот пентхаус с 3 спальнями расположен в Potamos Germasogeia, недалеко от туристической зоны…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс с исключительным дизайном и идеальными планировками Состоит всего из 5 …
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
Оставить заявку
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Эта красивая пентхаусная квартира с частным садом на крыше расположена на набережной города …
$505,282
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Расположенные в двух шагах от лазурных вод Средиземного моря, недалеко от главной туристичес…
$768,907
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Этаж 4/4
Побалуйте себя экстраординарным жизненным опытом в нашем изысканном квартале апартаментов, и…
$1,78 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Роскошный пентхаус в престижном районе Папаша Испытайте воплощение современной элегантности…
$2,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Этаж 3/3
3 спальни Пентхаус с садом на крыше для отдыха и барбекю. Идеально расположен для быстрого д…
$833,150
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс для инвестиций Счастливая семейная жизнь. Расположены Potamos Germasoge…
$1,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/4
Это новый роскошный проект, расположенный в Агиос Атанасиос, Лимассол. Проект состоит из тре…
$1,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Новый комплекс, расположенный в Potamos Germasogeias - одном из самых престижных районов Лим…
$1,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Продажа 2-спального пентхауса с садом на крыше и частным бассейном. Расположенный в городско…
$548,847
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Этаж 8/17
Набережная Лимассола мирового класса, в ультражелательном прибрежном Лимассоле на Кипре, с з…
$3,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Наслаждайтесь лучшим из обоих миров с безмятежной деревенской жизнью и быстрым доступом к яр…
$504,940
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Частный закрытый комплекс с частной охраняемой парковкой с удаленным доступом, благоустроенн…
$1,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивный жилой проект, расположенный в красивом возвышенном районе Агиос Атанасиос. Ближ…
$482,854
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
Это новое, роскошное поместье жилых домов. Предлагая на выбор студию, апартаменты с 1 и 2 сп…
$987,925
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти