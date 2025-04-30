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Квартиры-студии в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
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5 объектов найдено
Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Роскошная жизнь в деревне Гермасогея, Кипр Откройте для себя эксклюзивный роскошный жилой к…
$200,878
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Все апартаменты предлагают захватывающий панорамный вид на горы и город. Вдумчивые и четко п…
$384,454
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Эта высококлассная квартира-студия расположена в самом сердце Гермасогии, Лимассол. Он состо…
$301,866
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Студия 1 спальня в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Студия 1 спальня
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс расположен в Лимассоле, в привилегированном месте всего в 200 метрах от пляжа. Gate…
$392,975
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Студия 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Студия 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$340,285
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Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

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