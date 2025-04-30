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Квартиры с бассейном в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
831
Demos Agiou Athanasiou
757
Koinoteta Agiou Tychona
319
Гермасойя
132
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47 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
This penthouse is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,51 млн
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences offer stunning sea-facing living spaces. The modern complex merges contempo…
$1,83 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This apartment is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$662,236
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$664,791
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$707,657
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
These residences offer stunning living spaces facing the sea. The modern complex combines co…
$931,798
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$370,366
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$770,761
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 4/5
Продается пентхаус с 2 спальнями в небольшом жилом доме в спокойном районе Лимассола с удобн…
$785,393
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Международное агентство недвижимости Habita
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Комната 4 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Комната 4 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$749,876
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Продается в стадии строительства квартира с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
$659,528
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
Three bedroom under construction penthouse duplex apartment for sale in kolonakiou area - Li…
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
$693,656
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/5
Продается квартира с 2 спальнями в небольшом жилом доме в тихом районе Лимассола с удобным д…
$644,829
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/5
Продается квартира с 2 спальнями в небольшом жилом доме в тихом районе Лимассола с удобным д…
$626,036
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$795,570
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$680,439
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лим…
$1,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
$719,677
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Комната 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Комната 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
$649,892
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$1,02 млн
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
$769,872
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 2
Площадь 159 м²
$731,879
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
$732,617
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$4,69 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Площадь 149 м²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
$767,019
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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