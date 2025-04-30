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Квартиры с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
831
Demos Agiou Athanasiou
757
Koinoteta Agiou Tychona
319
Гермасойя
132
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52 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр Предлагаются меблированные апартамен…
$589,999
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
This penthouse is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,51 млн
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Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
$4,35 млн
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Квартира 5 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются элитные…
$694,670
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в 700 метрах от пляжа, Гермасойя, Кипр Резиденция располагает парковкой, с…
$632,142
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Квартира 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Квартира 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасойя, Кипр Предлагается просторная…
$6,11 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This apartment is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются в…
$674,936
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$770,761
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабельн…
$457,725
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр Резиденция располагает…
$572,156
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Комната 4 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Комната 4 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$749,876
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
Three bedroom under construction penthouse duplex apartment for sale in kolonakiou area - Li…
$1,29 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Л…
$579,463
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в часовне -…
$370,366
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Пентхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами, садами и зонами отдыха в 750 метрах от пляжа, Гермасогейя, Ки…
$684,679
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$795,570
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Комната 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Комната 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
$649,892
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
$236,144
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 27
Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаютс…
$1,67 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
$769,872
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 8
Престижные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр…
$1,25 млн
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Комната 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Комната 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
$949,842
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр Современная резиден…
$426,516
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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