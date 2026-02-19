Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Xhafzotaj
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Xhafzotaj, Албания

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Koxhas, Албания
Дом 6 комнат
Koxhas, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в Коксхасе, вдоль главной дороги Шиджак-Сукт, всего в 500 метрах от Шиджак…
$236,290
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Xhafzotaj, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти