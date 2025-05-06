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Дома в Тиране, Албания

виллы
3
9 объектов найдено
Дом в Peze Helmes, Албания
Дом
Peze Helmes, Албания
Площадь 450 м²
? Расположение: Pezë-Helmes, Тирана✅ Цена: 390 000 евро✅ Расположение: Peze-Helmes, Тирана✅ …
$441,576
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Вилла 5 комнат в Petrele, Албания
Вилла 5 комнат
Petrele, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$620,657
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Тирана, Албания
Дом 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$282,117
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом в Тирана, Албания
Дом
Тирана, Албания
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
В продаже недостроенный дом площадью 89.3 м.кв с участком 141 м.кв, расположенный в городе Т…
$156,561
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Вилла в Lunder, Албания
Вилла
Lunder, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
In one of the most sought-after residences in the city of Tirana, near TEG, we offer luxury …
$924,420
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Вилла 6 комнат в Petrele, Албания
Вилла 6 комнат
Petrele, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
«Rollinghills» 2residencewilofferspacessandstunningViewSofThesurroundingarea, SherpOorientat…
$1,52 млн
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NEXT REAL ESTATE
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English
Дуплекс 7 комнат в Linze, Албания
Дуплекс 7 комнат
Linze, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 5
Dithetdupleks+2posteparkimineLinze, tirane ✅mimiishitjes: 650.000euro ✅vendndodhja: nëzon…
$675,018
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NEXT REAL ESTATE
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English
Дуплекс 6 комнат в Lanabregas Shtepeza, Албания
Дуплекс 6 комнат
Lanabregas Shtepeza, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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Дом в Farke e Vogel, Албания
Дом
Farke e Vogel, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
Этаж 2/2
Special Offer! Explore luxury living at the REZIDENCA SIAR complex, located in the peaceful …
$443,724
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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