Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Гараж

Дома с гаражом в Албании

Orikum
4
Влёра
46
Химара
14
Южная Албания
71
Показать больше
8 объектов найдено
Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
$593,312
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 524 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошная вилла в новом районе Дурреса! Площадь постройки: 372 м² Площадь …
$865,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в комплексе Lura 3 – ваша мечта о роскошной жизни у моря!…
$911,630
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Вилла  в 300 метрах от моря в районе Пляж города Дуррес. 3 этажа + гараж 0 этаж общей площад…
$686,559
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 8 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Вилла расположена в очень хорошем районе города Дуррес недалеко от Суда и очень близко к цен…
$666,483
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 439 м²
Роскошная вилла в Дурресе – идеальное сочетание комфорта и инвестиций! Предлагаем вашему …
$523,925
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English

Типы недвижимости в Албании

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Албании

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти