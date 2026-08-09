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Дома во Влёра, Албания

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Orikum
22
Qender Vlore
17
153 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$184,920
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$249,670
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Panaje, Албания
Дом 3 комнаты
Panaje, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 45 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$51,775
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DES Real Estate
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$228,936
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
В самом сердце Влоры, Албания, эта прекрасная квартира 2+1 продается в востребованном районе…
$237,767
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Влёра, Албания
Таунхаус
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$523
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 992 м²
Villa 4-storey for sale divided into 8 apartments type 2+1. Located in Vlora, only 7 minutes…
$1,75 млн
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Вилла в Orikum, Албания
Вилла
Orikum, Албания
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
🏡 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM💰 Цена: 400 000 евро📐 Детали собственности:• Общая пло…
$465,472
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DES Real Estate
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 2 000 м²
Элегантная вилла предлагается для продажи и аренды, расположенная на участке площадью 2000 м…
$1,42 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 444 м²
Investment opportunity Villa in Vlorë, Lungo Mare – second line. Unfinished 3-floor villa/bu…
$658,304
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 111 м²
Discover this charming private house in Vlora, perfectly located near the sea and city cente…
$224,086
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,284
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 150 м²
A private house is for sale at the entrance of the beautiful city of Vlora, in a strategic a…
$259,457
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Таунхаус в Влёра, Албания
Таунхаус
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$697
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN KUZUM BABA, VLORA. 💶 Total price: €140,000 📐 Land area: 500 …
$161,015
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DES Real Estate
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влоре, «Altera Residence», современный и амбици…
$461,330
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Дом 2 комнаты в Влёра, Албания
Дом 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
🆕🏘 Для продажи или аренды частного дома в ÇOLE, VLORA.💸 Цена продажи: 100 000 евро/Total💸 Ст…
$116,748
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DES Real Estate
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 1 050 м²
Villa for sale near Regina City with sea view. Villa is 7 min away the main street but in th…
$772,028
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Дом 4 комнаты в Sherishte, Албания
Дом 4 комнаты
Sherishte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом с собственным двором в городе Влёра, Албания. Устали от суеты горо…
$294,825
НДС
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Albania Property Group
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Дуплекс 2 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается новый двухуровневый пентхаус в Влёре, Албания. Расположен в идеальном месте, в одн…
$146,210
НДС
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
✅ Цена: 180 000 евро✅ Оригинальное название: Behind the Kanine Castle, Vlore✅ Площадь застро…
$211,398
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Дом в Panaje, Албания
Дом
Panaje, Албания
Площадь 90 м²
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 40 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$45,669
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DES Real Estate
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$301,982
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Таунхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Лунгомаре — ваш любимый …
$320,058
НДС
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Albania Property Group
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
В одном из самых тихих районов с высоким потенциалом развития в городе Влора на продажу пред…
$232,340
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Дом в Shushice, Албания
Дом
Shushice, Албания
Площадь 120 м²
Looking for a quiet retreat near the coast? This charming private house is located just 10 k…
$165,116
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Дом 4 комнаты в Влёра, Албания
Дом 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Частный дом с земельным участком на продажу в Олд-Бич, Влора, в одном из самых быстро развив…
$171,385
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Типы недвижимости во Влёра

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дуплексы

Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
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