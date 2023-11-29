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Дома в Тирана, Албания

1 объект найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Тирана, Албания
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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