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Дома в Тиране, Албания

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виллы
10
дуплексы
7
24 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
🏡 Индивидуальные 3-этажные виллы с обильными дворами в Тиране на продажу!Этот 3-этажный особ…
$1,04 млн
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Вилла 10 комнат в Тирана, Албания
Вилла 10 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Цена по запросу
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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TekceTekce
Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Дуплекс в Тирана, Албания
Дуплекс
Тирана, Албания
Площадь 178 м²
Апартаменты Duplex на продажу в одном из самых востребованных районов Тираны, недалеко от ис…
$484,740
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Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Вилла 11 комнат в Тирана, Албания
Вилла 11 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 11
Количество спален 11
Площадь 393 м²
Вилла продается в районе Париж Комун, рядом с комплексом KlKA 2.Страница строительства: 490,…
$777,805
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Вилла 6 комнат в Тирана, Албания
Вилла 6 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Этаж 1/2
Olive Park Residences is characterized by a modern architecture, clean and readable lines, s…
$928,968
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Вилла 3 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1
Он предлагается для продажи в районе Дрингера, в одной из самых востребованных резиденций, с…
$731,741
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75 млн
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Дом в Тирана, Албания
Дом
Тирана, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$284,411
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дуплекс 4 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51 млн
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Вилла 11 комнат в Тирана, Албания
Вилла 11 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 11
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 393 м²
Этаж 3/3
Villa for sale in the area of the Paris Municipality, next to the KIKA 2 complex. Construct…
$897,489
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Вилла 9 комнат в Тирана, Албания
Вилла 9 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 321 м²
Этаж 3/3
Эта трехэтажная вилла расположена в районе Тираны Селита и предлагает обильное пространство …
$205,890
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Дом 2 комнаты в Тирана, Албания
Дом 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
! Опять же!! 1-этажный частный дом на продажу в районе Villa Germane, ул. Фуат Топтани. Земл…
$145,589
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Таунхаус в Тирана, Албания
Таунхаус
Тирана, Албания
Трехэтажное здание, фактически первый этаж сдан в аренду, а два верхних этажа используются д…
$2,09 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дуплекс 5 комнат в Тирана, Албания
Дуплекс 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
На продажу предлагается двухэтажная квартира общей площадью 118 м2, расположенная на Рруга е…
$163,986
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Дом в Тирана, Албания
Дом
Тирана, Албания
$341,293
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 9 комнат в Тирана, Албания
Вилла 9 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Расположенный на вершине холма, в окружении зелени и асфальтированных дорог, мы предлагаем э…
$400,341
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Investment Realty Group
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Дом в Тирана, Албания
Дом
Тирана, Албания
Площадь 102 м²
✅ Цена: 378 000 евро✅ Расположение: улица «Хаки Стермилли», Комбинат, Тирана✅ Площадь земель…
$434,091
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Дом 1 комната в Тирана, Албания
Дом 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
В продаже дом под ремонт площадью 89.3 м.кв с участком 141 м.кв, расположенный в Тиране возл…
$171,200
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Дом в Тирана, Албания
Дом
Тирана, Албания
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
В продаже недостроенный дом площадью 89.3 м.кв с участком 141 м.кв, расположенный в городе Т…
$156,561
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CACTUS | Real Estate
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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