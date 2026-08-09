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Дома в Южной Албании, Албания

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Саранда
5
Orikum
22
Влёра
108
Химара
44
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145 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$184,920
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$249,670
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Panaje, Албания
Дом 3 комнаты
Panaje, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 45 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$51,775
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DES Real Estate
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$228,936
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
В самом сердце Влоры, Албания, эта прекрасная квартира 2+1 продается в востребованном районе…
$237,767
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Таунхаус в Влёра, Албания
Таунхаус
Влёра, Албания
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$523
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 992 м²
Villa 4-storey for sale divided into 8 apartments type 2+1. Located in Vlora, only 7 minutes…
$1,75 млн
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 444 м²
Investment opportunity Villa in Vlorë, Lungo Mare – second line. Unfinished 3-floor villa/bu…
$658,304
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 111 м²
Discover this charming private house in Vlora, perfectly located near the sea and city cente…
$224,086
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Дом в Vunoi, Албания
Дом
Vunoi, Албания
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Investment Realty Group
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Вилла 5 комнат в Cuke, Албания
Вилла 5 комнат
Cuke, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в небольшой туристической деревне в Саранда, АлбанияВилла находится в перво…
$1,02 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,284
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NEXT REAL ESTATE
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Таунхаус в Влёра, Албания
Таунхаус
Влёра, Албания
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$697
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влоре, «Altera Residence», современный и амбици…
$461,330
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3
Duplex 2+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlora, одном из самых востребованных …
$882,698
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Future Home Invest
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Таунхаус в Libonik, Албания
Таунхаус
Libonik, Албания
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$127,762
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 1 050 м²
Villa for sale near Regina City with sea view. Villa is 7 min away the main street but in th…
$772,028
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
✅ Цена: 180 000 евро✅ Оригинальное название: Behind the Kanine Castle, Vlore✅ Площадь застро…
$211,398
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NEXT REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Drimadhe, Албания
Дом 3 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В одном из самых востребованных направлений Албанской Ривьеры на продажу предлагается роскош…
$1,98 млн
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AFS Real Estate Management
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
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$301,982
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Таунхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Лунгомаре — ваш любимый …
$320,058
НДС
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Albania Property Group
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
В одном из самых тихих районов с высоким потенциалом развития в городе Влора на продажу пред…
$232,340
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NEXT REAL ESTATE
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Дом в Shushice, Албания
Дом
Shushice, Албания
Площадь 120 м²
Looking for a quiet retreat near the coast? This charming private house is located just 10 k…
$165,116
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 305 м²
The villa is located high in the mountains, the final destination on the road Nice view very…
$246,589
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Дом в Orikum, Албания
Дом
Orikum, Албания
Площадь 383 м²
Three storey villa for sale located in Orikum,in a quiet area only 5 minutes away from the s…
$471,761
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Дуплекс 3 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 3
Duplex 3+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlore, одном из самых востребованных …
$965,455
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Future Home Invest
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Дом 4 комнаты в Влёра, Албания
Дом 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
🆕🏡 Для продажи частного дома + земля в центре PUS MEZIN, VLORA🏷 Стоимость: 92 000 евро/тотал…
$107,023
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DES Real Estate
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Дом 6 комнат в Влёра, Албания
Дом 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом 4+2 в районе Lagja e Vjetër Muradie города Влера. Дом состоит из 2х этажей - к…
$234,034
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CACTUS | Real Estate
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Типы недвижимости в Южной Албании

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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

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