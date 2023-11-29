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Дома в Southern Albania, Албания

виллы
3
89 объектов найдено
Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 305 м²
Вилла расположена высоко в горах, конечный пункт назначения на дороге Приятный вид очень тих…
€212,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 402 м²
Вилла расположена в тихом районе города Влёра. Всего три этажа, гараж, земельный участок с а…
€162,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 500 м²
Станьте владельцами роскошной виллы в самом перспективном городе Албании - Влёре. Четырехэт…
€798,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 150 м²
Вилла в аренду~с удивительным видом на море и город, расположенная на холме в районе Холодно…
€500
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 200 м²
Этаж 3
Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в 200 метрах от Старого…
€150,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в дом вашей мечты во Влёре, Албания! Этот частный одноэтажный дом является …
€98,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 513 м²
Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в 200 метрах от моря. …
€300,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Частный дом с землей для продажи~с удивительным видом на море и город, расположенный на холм…
€360,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Вилла с видом на море в аренду в самом расслабляющем и красивом районе города Влёра, располо…
€1,250
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 300 м²
Вилла на продажу !! Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в …
€350,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 380 м²
Супер Расслабляющая Вилла в тихом небогатом месте! 500 м2 общая площадь земли ,вилла имеет 2…
€329,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 250 м²
Новый частный дом с большим садом для долгосрочной аренды в городе Влёра,всего в 7 минутах е…
€750
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Dhermi, Албания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Dhermi, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Дерми, продается дуплекс, площадью застройки 185 м2.  Вилла состоит из: гостиной, кухни, 2 с…
€375,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продаётся  трёхэтажный дом  общей площадью 200 м2.  В первом этаже:    - гостиная + кух…
€75,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Дом в Armen, Албания
Дом
Armen, Албания
Площадь 1 600 м²
Этаж 1
Частный дом для продажи. Расположенный в 28 км от города Влёра, среди природы и зелени с рас…
€50,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 290 м²
Этаж 2
Вилла на продажу с красивым видом на море!! Вилла расположена на холме над Лунгомаре с прек…
€463,500
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Этаж 1
Первый этаж красивой и идеально построенной виллы для долгосрочной аренды. Вилла расположена…
€400
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 108 м²
Этаж 3
 Квартира 2+1 в аренду бульвар Исмаила Кемали во Влёре. Дом состоит из 3 этажей, а третий эт…
€300
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 455 м²
Станьте владельцами виллы - самого перспективного города Албании - во Влёре. Трехэтажная ви…
€277,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 397 м²
Этаж 3
Частный дом на продажу во Влёре, в тихой зоне города.Дом конистов 3 этаж. Каждый этаж органи…
€300,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 88 м²
Этаж 1
Частный дом для продажи во Влёре, расположенный в тихой зоне города рядом с объектами.Общая …
€90,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 100 м²
Этаж 1
Сервисное подразделение расположено в хорошем и хорошо известном месте во Влёре. Он находитс…
€130,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 256 м²
Этаж 1
Просторный Частный Дом для продажи , расположенный в ХОЛМЕ города с видом на город.Завершенн…
€65,000
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Вилла с балконом, с Онлайн-показ в Берат, Албания
Вилла с балконом, с Онлайн-показ
Берат, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить виллу в Албании, город Берат . Площадь виллы 500 квадратных метров, по…
€300,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вам купить купить дом в Албании г. Влера. Дом одноэтажный, площадью 100 кв.м., со…
€82,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом с мебелью, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом с мебелью, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Количество этажей 3
Предлагаем Вам купить виллу в Албании, город Влера. Расположена недалеко от города Влера. Им…
€350,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 3 ванных с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 3 ванных с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
500 метров земли в сертификате + 500 узаконены, 116 метров дом в сертификате + узаконены 2 э…
€238,032
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CACTUS | Real Estate
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Дом 1 спальня с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 1 спальня с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вам купить дом в Албании, город Влера. Дом расположен в 5 км от Влеры Рядом река,…
€58,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Дом с новым ремонтом и мебелью на продажу, в 5 км от Влеры поселок Нарта. Рядом кафе. На тер…
€72,500
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CACTUS | Real Estate
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Дом 5 комнат с гаражом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 5 комнат с гаражом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Албании город Влера. Вилла расположена в начале Трансбалканики в районе то…
€129,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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