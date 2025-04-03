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Дома в Farke, Албания

1 объект найдено
Дом в Farke, Албания
Дом
Farke, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
Этаж 2/2
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$443,724
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Параметры недвижимости в Farke, Албания

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