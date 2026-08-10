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Дома в Bashkia Selenice, Албания

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5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Kote, Албания
Дом 3 комнаты
Kote, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в Котене, ВЛОРА.💸 Цена: 65 000 евро/всего📍 Местонахождение:…
$75,105
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Дом 5 спален в Armen, Албания
Дом 5 спален
Armen, Албания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
2 КАРЫ В АРМЕНЕ, ВЛОРАСтоимость: 85 000 евроРасположение Amen RoadИнтерфейс Trualli: 900 м2 …
$99,206
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DES Real Estate
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Дом 3 комнаты в Kote, Албания
Дом 3 комнаты
Kote, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Недвижимость имеет земельную площадь 350 м2 и площадь здания 94 м2. Дом построен с функциона…
$76,338
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NEXT REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Kote, Албания
Дом 4 комнаты
Kote, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
🔑🏡 Частный дом + земля для продажи в Котене, ВЛОРА💰 Стоимость: 75 000 евро / Total📍 Местонах…
$86,379
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Дом 4 комнаты в Селеница, Албания
Дом 4 комнаты
Селеница, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
🏡🌄 Частный дом + земля для продажи в Селени, Лори💶 Цена: 80 000 евро/всего📍 Расположение: Se…
$93,550
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Параметры недвижимости в Bashkia Selenice, Албания

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