  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Shijak
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Bashkia Shijak, Албания

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается дом 1-этажный в районе Maminas (Маминас), Durrës — полностью меблирован, участок 5…
$214,911
Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Продается одноэтажный дом в Маминасе, Дуррес, просторный и по привлекательной цене. • Чис…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Частный дом находится между Дурресом и Тираной, недолеко от автострады в поселке под названи…
$242,812
Realting.com
Параметры недвижимости в Bashkia Shijak, Албания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
