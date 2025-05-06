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Дома в Bashkia Kavaje, Албания

виллы
4
5 объектов найдено
Вилла в Golem, Албания
Вилла
Golem, Албания
Площадь 294 м²
Уникальная вилла в резиденции, всего в 50 метрах от моря! Эта вилла сочетает в себе уника…
$369,103
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Century 21 Eon
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Дом 2 комнаты в Golem, Албания
Дом 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$107,204
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Golem, Албания
Вилла 4 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Роскошная вилла в охраняемом комплексе с круглосуточной охраной! Характеристики: Пл…
$733,915
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Century 21 Eon
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Вилла 3 комнаты в Golem, Албания
Вилла 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в недавно построенной резиденции в районе Голема. Вилла организована в: Пе…
$311,025
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Century 21 Eon
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Вилла в Golem, Албания
Вилла
Golem, Албания
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажная вилла в Голем Дуррес, в резиденции «Dream Village», всего в 150 м от м…
$353,651
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Century 21 Eon
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Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

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