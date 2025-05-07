Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Терраса

Дома с террасой в Албании

Orikum
4
Влёра
46
Химара
14
Южная Албания
71
Показать больше
10 объектов найдено
Дом 5 комнат в Влёра, Албания
Дом 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY PRIVATE HOUSE FOR SALE IN 7 PALLATET, VLORA.🏘 Дом расположен в одном из самых во…
$282,566
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 524 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошная вилла в новом районе Дурреса! Площадь постройки: 372 м² Площадь …
$865,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
🆕🏘 Дом + земля для продажи рядом с школой «MARIGO POSIO», ВЛОРА.💸 Стоимость: 155 000 евро/то…
$175,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Ishem, Албания
Вилла 6 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном и видом на море в Сан-Пьетро-Резорт Расположенная в престижно…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в комплексе Lura 3 – ваша мечта о роскошной жизни у моря!…
$911,630
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 8 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 8 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Вилла расположена в очень хорошем районе города Дуррес недалеко от Суда и очень близко к цен…
$666,483
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English

Типы недвижимости в Албании

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Албании

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти