Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46 млн
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28 млн
Вилла 7 комнат в Palase, Албания
Вилла 7 комнат
Palase, Албания
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в себ…
$1,02 млн
Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
Дом 3 комнаты в Vunoi, Албания
Дом 3 комнаты
Vunoi, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Vunoi is a village positioned south of the city of Vlora, on the coast of the Ionian Sea, wi…
$698,825
Вилла 5 комнат в Qeparo i Siperm, Албания
Вилла 5 комнат
Qeparo i Siperm, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
Вилла 4 комнаты в Lukove, Албания
Вилла 4 комнаты
Lukove, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
Вилла 3 комнаты в Drimadhe, Албания
Вилла 3 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Villa for sale in the Drimadhes area (Dhermi), in one of the most sought-after residences fo…
$766,308
Вилла 2 комнаты в Jale, Албания
Вилла 2 комнаты
Jale, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 229 м²
Этаж 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Вилла 4 комнаты в Drimadhe, Албания
Вилла 4 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
In one of the most exclusive destinations in southern Albania, at San Nicolas Resort & Resid…
$1,43 млн
Вилла 3 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Вилла в Green Coast 1, Паласа, предлагает отличное сочетание роскоши и природы, с невероятны…
$1,47 млн
Дуплекс 2 комнаты в Palase, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Роскошная двухэтажная вилла с бассейном в Дхерми: ваш идеальный дом у моря Предлагаем на …
$811,957
Вилла 4 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 4 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
🌊🚤 2-STOREY VILLA FOR SALE IN GREEN COAST, PALASA - MAGNIFICENT SEA VIEWS.🌅 Современная 2-эт…
$1,16 млн
Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Зеленое побережье, расположенное на белом берегу Паласы, предназначено для естественного сое…
$1,16 млн
Вилла 3 комнаты в Химара, Албания
Вилла 3 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Вилла в Зеленом побережье, Паласа, предлагает отличное сочетание роскоши и природы, с неверо…
$1,02 млн
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
Вилла 2 комнаты в Palase, Албания
Вилла 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05 млн
Вилла в Dhermi, Албания
Вилла
Dhermi, Албания
Площадь 259 м²
Роскошная вилла с бассейном в Дримадес, Дхерми: ваш идеальный дом у моря Откройте для себ…
$757,827
Вилла 8 комнат в Gjilek, Албания
Вилла 8 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Luxury VILLA FOR SALE - GREEN COAST 2, PALASË, ALBANIA💶 Цена: €1,775,254📍 Расположение: Gr…
$2,03 млн
Дом в Vunoi, Албания
Дом
Vunoi, Албания
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Shtëpi antike në Vuno për shitje! Fshati i Vunoit është ndërtuar në formën e një amfiteatri…
$349,413
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
✅ Цена: 1 200 000 евро✅ Расположение: Green Coast, Паласа✅ Площадь Година: 180м2✅ Площадь уч…
$1,25 млн
Вилла 4 комнаты в Lukove, Албания
Вилла 4 комнаты
Lukove, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
Вилла 3 комнаты в Химара, Албания
Вилла 3 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Вилла Big Twin в Зеленом Берегу, Паласа, предлагает прекрасное сочетание роскоши и природы. …
$1,66 млн
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Зеленое побережье, расположенное на белом побережье Паласы, предназначено для естественной с…
$1,53 млн
Вилла 3 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Вилла в Зеленом побережье, Паласа, предлагает отличное сочетание роскоши и природы, с неверо…
$1,47 млн
Дуплекс 3 комнаты в Qeparo, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Qeparo, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Вилла 6 комнат в Gjilek, Албания
Вилла 6 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В GREEN COAST 2 VILLAGE Расположенный на белом побережье Паласы, Gre…
$1,28 млн
Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
Вилла 7 комнат в Химара, Албания
Вилла 7 комнат
Химара, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 595 м²
Количество этажей 3
🏡 Luxury VILLA FOR SALE - GREEN COAST 2, PALASË, ALBANIA💶 Цена: €1,775,254📍 Расположение: Gr…
$2,06 млн
