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Дома в Северной Албании, Албания

;
Дуррес
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
162 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Ishem, Албания
Дом 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
Примите участие в бесконечной красоте и окунитесь в жизнь у моря в Ла Демора.Жить жизнью - с…
$426,911
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AFS Real Estate Management
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Вилла 3 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 3 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1
Вилла расположена в Spitalle в Дурресе. Недвижимость имеет площадь земли 500 м2 и площадь зд…
$288,037
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AFS Real Estate Management
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Дом 8 комнат в Дуррес, Албания
Дом 8 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
$285,432
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Вилла 6 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 518 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла в районе Lagjja 17 (Лагья 17), Durrës — отдельные входы на каждом …
$313,653
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Century 21 Eon
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Вилла 12 комнат в Дуррес (область), Албания
Вилла 12 комнат
Дуррес (область), Албания
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 910 м²
Количество этажей 3
Эксклюзив! Роскошная вилла для продажи на Iliria Modern Beach со спа, крышей и бассейном - п…
$4,59 млн
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Century 21 Oksford
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи рядом с центром города📍 Расположенный за префектурой, на улице Gje…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Ishem, Албания
Дом 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 711 м²
Количество этажей 2
Мы продаём индивидуальную виллу с бассейном в резиденции «San Pietro»! Уникальная недвижи…
$1,32 млн
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Century 21 Oksford
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Дом 4 комнаты в Ishem, Албания
Дом 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на 2-й линии туристического комплекса Lura 3. Он имеет земельную площадь 2…
$771,940
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AFS Real Estate Management
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный дом в районе Стадиона города Дуррес. Общая площадь 420 м.кв., каждый э…
$428,238
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Виллы с 3 этажами в Сукте, на вторичной дороге Дуррес-Тиране и всего в 30 метрах от шоссе. В…
$336,520
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AFS Real Estate Management
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Дом 4 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Дом расположен в центре Дурреса недалеко от двора и всего в 10 метрах от главной дороги. Дом…
$414,774
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AFS Real Estate Management
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Дом 10 комнат в Дуррес, Албания
Дом 10 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в районе Арападж. Он состоит из 3 этажей; в настоящее время второй этаж по…
$460,766
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AFS Real Estate Management
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Turquoise Marina на продажу!Современная вилла типа T3 на продажу, час…
$484,317
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Вилла в Ishem, Албания
Вилла
Ishem, Албания
$1,07 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 679 м²
Количество этажей 2
Продаётся индивидуальная вилла с двором в комплексе Turquoise Marina! 🌊 Уникальная возмож…
$1,47 млн
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Century 21 Oksford
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Дом 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Недвижимость расположена в Кодер Арапай, Дуррес, очень близко к главной дороге недалеко от Б…
$213,175
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AFS Real Estate Management
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Дом 8 комнат в Дуррес, Албания
Дом 8 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Продается придорожный участок площадью 1495 м2, это очень хорошая инвестиционная возможность…
$271,146
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AFS Real Estate Management
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Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Объект находится на краю главной улицы Кристо Сотири, лицом к стадиону в Дурресе. Объект име…
$417,615
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AFS Real Estate Management
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Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом в районе Maminas, Durrës 💶 Цена: 185 000 € 📐 Общая площадь уча…
$215,442
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Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Площадь 792 м²
Количество этажей 6
Здание расположено в больнице Дуррес, имеет площадь строительства 138 м2 и площадь строитель…
$378,064
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61 млн
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Типы недвижимости в Северной Албании

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Северной Албании, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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