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32 объекта найдено
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Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
101 м²
2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Дуррес, Албания
11
3
450 м²
3
Продается дом общей площадью около 450 м кв и участком 900 м кв. В доме 3 этажа. На перв…
€200,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
195 м²
3
3х этажный дом общей площадью 195 м.кв + двор 700 м.кв. Рядом продаются два склада с большой…
€450,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка
Дуррес, Албания
430 м²
4
Вилла в 300 метрах от моря в районе Пляж города Дуррес. 3 этажа + гараж 0 этаж общей площад…
€650,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
9
3
370 м²
3
Вилла 3 этажа в районе стадиона города Дуррес. Общая площадь дома по сертификату 370 м.кв + …
€310,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
90 м²
1
€90,000
в месяц
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Дом с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
450 м²
Частный дом с мебелью в Дурресе. 450 м.кв дом + 1000м.кв земля. Готовы организовать онлайн п…
€155,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
2
370 м²
3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
143 м²
2
Каркас двухэтажного дома в районе Шкозет, Дуррес. Дом 143 м.кв, участок 377 м.кв. Готовы…
€75,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ
Qerret, Албания
82 м²
Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€70,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
450 м²
Дом в районе Шкозет. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€160,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом 3 спальни с гаражом, в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
4
2
190 м²
Дом возле стадиона: 3 спальни, 2 ванных, гараж. Дом+гараж - 190м2. Готовы организовать о…
€161,500
в месяц
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Дом 8 спален с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
8
8
388 м²
1
Дом в районе Пляж. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€280,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
4
3
130 м²
2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Коттедж с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
360 м²
Предлагаем купить роскошную виллу на первой береговой линии с великолепным ремонтом, мебелью…
€700,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
117 м²
2
Предлагаю вам купить дом в Албании город Дуррес. В доме 2 этажа, общая площадь 117 кв.м, пло…
€88,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
6
3
133 м²
2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
в месяц
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Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
500 м²
2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 спальни
Ishem, Албания
7
3
1
Villa with sea view at Cape of Rodon for sale! The villa is located in the "Cape of Rodon…
€369,000
в месяц
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Дом с гаражом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
130 м²
Вилла расположена в пригороде Дурреса. Гараж 60 кв.м. ухоженная территория. Готовы органи…
€195,000
в месяц
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Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
2
170 м²
2
Продается дом в Дурресе. Район автострады. Дом в жилом состоянии. 2 этажа. На первом этаже б…
€165,000
в месяц
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Дом 6 спален с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
7
1
460 м²
3
Дом расположен в районе Пляж. В доме 3 этажа, гараж. На каждом этаже 2 спальни, 1 ванная ком…
€270,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
8
3
3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€250,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом с балконом, с мебелью, с парковка
Дуррес, Албания
190 м²
2
Продается частный 2-х этажный дом + стоянка. Участок 350м2. 95 м2, 1 этаж 95 м2, 2 этаж…
€180,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Коттедж с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
371 м²
3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€630,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом 1 ванная с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
155 м²
Продается дом на берегу моря 155 м.кв в районе Plazh города Дуррес. Готовы организовать о…
Цена по запросу
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
2
5
267 м²
2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
в месяц
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Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
4
1
133 м²
2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000
в месяц
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Дом 5 спален
Дуррес, Албания
8
3
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
€250,000
в месяц
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Дом со стеклопакетами, с мебелью
Дуррес, Албания
70 м²
Небольшой дом во Влёре Дом находится в 30 минутах от моря во Влёре. Площадь дома 70м2. Площ…
€80,000
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