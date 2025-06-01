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Дома в Bashkia Fier, Албания

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Levan, Албания
Дом 3 комнаты
Levan, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в Феррах, пламя.💸 Цена: 55 000 евро/всего📍 Расположение: Fe…
$61,558
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Агентство
DES Real Estate
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Параметры недвижимости в Bashkia Fier, Албания

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