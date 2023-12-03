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Дома в Qender Vlore, Албания

2 объекта найдено
Дом с Онлайн-показ в Qender Vlore, Албания
Дом с Онлайн-показ
Qender Vlore, Албания
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла: район старых пляжей, много зелени на участке. Готова для жизни. Каждый этаж 100 м.…
€121,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом в Qender Vlore, Албания
Дом
Qender Vlore, Албания
Площадь 360 м²
Дом в Паная. Площадь: 360 м2. Каждый этаж 2 + 1 плюс коридор, кухня, туалет отдельно. Имеет …
€261,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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