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Дома в Qender Vlore, Албания

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виллы
3
17 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
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Дом 3 комнаты в Panaje, Албания
Дом 3 комнаты
Panaje, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 45 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$51,775
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DES Real Estate
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Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Sherishte, Албания
Дом 4 комнаты
Sherishte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом с собственным двором в городе Влёра, Албания. Устали от суеты горо…
$294,825
НДС
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Albania Property Group
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
✅ Цена: 180 000 евро✅ Оригинальное название: Behind the Kanine Castle, Vlore✅ Площадь застро…
$211,398
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NEXT REAL ESTATE
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Дом в Panaje, Албания
Дом
Panaje, Албания
Площадь 90 м²
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 40 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$45,669
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DES Real Estate
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Дом 3 комнаты в Babice e Madhe, Албания
Дом 3 комнаты
Babice e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
🏞🏡 1-этажный частный дом для продажи - BABICË E MADHE, KODËR, VLORA💰 Цена: 95 000 евро (всег…
$110,342
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DES Real Estate
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Дом в Babice e Madhe, Албания
Дом
Babice e Madhe, Албания
Площадь 60 м²
Частный деревенский дом на продажу всего в 7 км от Влоре, окруженный зеленью, свежим воздухо…
$128,647
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
$325,211
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 80 м²
Private house with land for sale located near Hospital in Vlora,near the main street.It need…
$55,432
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Дом 1 комната в Babice e Madhe, Албания
Дом 1 комната
Babice e Madhe, Албания
Число комнат 1
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
🏡 2-STOREY HOUSE FOR SALE IN BABICA E MADHE, VLORA💶 Цена: 110 000 евро 💶📐 Данные о собственн…
$125,821
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DES Real Estate
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Дом в Kanine, Албания
Дом
Kanine, Албания
Площадь 66 м²
✅ Цена: 160 000 евро✅ Место проведения: Kanine, Vlore✅ Площадь застройки: 66м2✅ Площадь учас…
$228,297
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NEXT REAL ESTATE
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 49 м²
🆕🏘 Продажа частного дома + земля на старом пляже, ВЛОРА💸 Цена: 108 000 евро / Итого📍 Располо…
$124,957
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DES Real Estate
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Дом 6 комнат в Babice e Vogel, Албания
Дом 6 комнат
Babice e Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
RlVACY 2 THREE WHALE IN BABICA, ALIKOK, VLORA.Цена: 180 000 (обсуждается)ОПИСАНИЕ ЗОНИ:Дом р…
$211,201
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DES Real Estate
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Дом 4 комнаты в Влёра, Албания
Дом 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 частных дома в Влёре, Албанская Ривьера – недалеко от Адриатического пляжа. Вы м…
$412,493
НДС
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Albania Property Group
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Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в центре Канине, штат Влора.💸 Стоимость: 165 000 евро/тотал…
$187,587
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DES Real Estate
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Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в центре Канине, штат Влора.💰 Цена: 195 000 евро / Всего📍 Р…
$221,693
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DES Real Estate
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Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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