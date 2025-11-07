Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Bashkia Rrogozhine, Албания

2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Lekaj, Албания
Вилла 7 комнат
Lekaj, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в Shkozet, Durres. Дом расположен в одном из самых спокойных районов …
$158,297
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Дом 3 комнаты в Kryevidh, Албания
Дом 3 комнаты
Kryevidh, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 517 м²
Количество этажей 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Цена по запросу
