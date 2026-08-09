  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. İskele District

Nowe budynki na sprzedaż w Iskele District

;
Iskele Belediyesi
146
Trikomo
81
Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
9
Erenkoy Karpaz Belediyesi
7
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$91,075
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 55–78 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Sea Life Residence - Życie w sercu Long Beach 🌊🏖Życie morskie Rezydencja jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny położony zaledwie jedną minutę spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach.Oferuje on rzadką okazję do mieszkania tuż nad morzem, w centrum infrastru…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 60.0
87,017 – 120,070
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 78.0
132,212 – 186,176
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Spathariko, Cypr Północny
od
$278,639
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 170 m²
1 obiekt nieruchomości 1
La Isla Villas - harmonia natury i nowoczesne życie w pobliżu Long Beach 🌿🌊La Isla Wille to nowoczesny rozwój mieszkaniowy stworzony z filozofii "Czysty oddech do przyszłości", łączący radość życia na wyspie, naturalną harmonię i nowoczesny komfort.Projekt znajduje się w atrakcyjnej dzielnic…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Bogazi, Cypr Północny
od
$217,415
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Four Seasons Life II - gdzie natura spotyka uprzywilejowane życie 🌊🌿Cztery pory roku życia II jest w pełni ukończony kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia komfortu i harmonii w obiecującym obszarze Boğaz Iskele.Zaprojektowany z wizjonerskim podejściem projekt zachowuje naturalny krajobr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
217,205
Kawalerka
40.0
119,395
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
TekceTekce
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Trikomo, Cypr Północny
od
$174,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Nowy ośrodek przyciągania Meditteranean znajduje się w Iskele. Bellagio - Luksus ożywiony. Pozwala odkryć nieograniczony komfort luksusowego życia w sercu natury i morza. Przestronne apartamenty, tarasy i balkony, zaprojektowane z estetycznych i funkcjonalnych funkcji, przynieść czysty tlen …
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$213,283
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 106 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Magnolia Residence - nowoczesne inteligentne życie w Iskele 🌴Magnolia Rezydencja to innowacyjny rozwój mieszkaniowy położony w Iskele, zaprojektowany dla tych, którzy cenią nowoczesny styl życia, komfort i technologię.Zainspirowany kwiatem magnolii - symbolem stabilności, harmonii i dobrobyt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
106.0
217,205
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$128,512
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 54–117 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Nowa definicja życia śródziemnomorskiego 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences jest największym i najbardziej prestiżowym rozwojem na Cyprze Północnym, znajduje się na ikonicznej plaży Long Beach, Iskele.Oferując 1 630 luksusowych rezydencji i światowej klasy hotel kurortu, projekt zapewnia p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
111.0 – 117.0
269,820 – 296,802
Kawalerka
54.0
150,425 – 153,797
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$303,111
Opcje wykończenia Gotowe
Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards! Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort. Mieszkanie jest w pełni u…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence. Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedale…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Trikomo, Cypr Północny
od
$176,478
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 48.8 - 55.6 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Court Yard. Studio posiada salon z telewizorem i podwójnym łóżkiem, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, w tym płytą grzewczą, okapem i lodówką. Projekt charakteryzuje się dużym terenem i różnor…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Yialousa, Cypr Północny
od
$160,517
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Zielony & Niebieski bierze swoją nazwę z dwóch definiujących kolorów regionu Karpaz: głęboki błękit Morza Śródziemnego i bujny zielony jego nietknięty krajobraz naturalny 🌿. Każda rezydencja jest starannie usytuowana, aby objąć te elementy, tworząc harmonijną równowagę między naturą a nowocz…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$211,811
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Aventus Residence to nowy kompleks mieszkalny położony w obszarze Iskele, zaledwie 750 metrów od Morza Śródziemnego. Projekt jest dogodnie położony obok restauracji, rynków, stacji benzynowych i wszystkich niezbędnych udogodnień.Aventus składa się z dwóch etapów, które obejmują siedem budynk…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Vokolida, Cypr Północny
od
$193,991
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowy apartament o powierzchni 87 m² – kompleks położony 100 metrów od prywatnej piaszczystej plaży w 5* kompleksie SPA Thalassa Beach. Kompleks położony jest w głównej strefie turystycznej Cypru Północnego. Region Bafra dynamicznie rozwija się jako ważny region turystyczny. Komplek…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Trikomo, Cypr Północny
od
$70,101
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence. „Long Beach” to udana inwestycja i okazja …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$130,371
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 103 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sąd ds. Oliwy z Oliwek 2 - nowoczesny kompleks w Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 znajduje się w Yeni Boğaziçi, zaledwie 10 minut spacerem od morza.Projekt obejmuje 58 rezydencji, łączących nowoczesną architekturę, przemyślane planowanie i zielone otoczenie. Każdy szczegół jest przemyślany na wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.0
133,561
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Yialousa, Cypr Północny
od
$156,257
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Projekt Sky Diora to specjalny obszar mieszkalny położony w Yeni Erenköy. Z 80 jednostkami, 10 blokami, biurem zarządzającym dla usług wynajmu i utrzymania, projekt ten ma na celu połączenie spokojnej atmosfery morza z komfortem nowoczesnego życia, aby zmienić swoje marzenia w rzeczywistość.…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$120,726
Powierzchnia 48–112 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Cezar Blue to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku Północnego Cypru, zaprojektowany i zbudowany wyłącznie przez Afik Group.Cezar Blue znajduje się obok piaszczystej plaży na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W pełni wyposażone mieszkanie otoczone pachnącymi ogrodami i Aqu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0 – 75.0
91,739 – 170,661
Mieszkanie 2 pokoi
106.0 – 112.0
161,892 – 221,927
Kawalerka
48.0 – 52.0
97,810
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Yialousa, Cypr Północny
od
$230,560
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Yalusa Homes - gdzie natura spotyka się z spokojem 🌊🌿Yalusa Homes to ekologiczny projekt mieszkaniowy położony w Yeni Erenköy (Dipkarpaz) - jednym z najbardziej nietkniętych i naturalnie zachowanych regionów Północnego Cypru.Tutaj można odkryć nieskazitelne plaże, zajęcia rekreacyjne na świe…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Zespół mieszkaniowy Abelia Residence
Bogazi, Cypr Północny
od
$69,865
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 36–123 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Abelia Residence - nowoczesne wybrzeże w Boğaz 🌊Abelia Residence to kompleks mieszkalny położony w malowniczym regionie przybrzeżnym Boğaz na wschodnim wybrzeżu Cypru Północnego.Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od morza, co pozwala mieszkańcom cieszyć się śródziemnomorskim stylu ży…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0
70,153
Mieszkanie 2 pokoi
123.0
222,601
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Vokolida, Cypr Północny
od
$236,676
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
HERA - 5 -------------------------------------------------- Luksus w sercu Bafry 👑Położony w Bafra, Iskele, HERA znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i szybko rozwijających się centrów turystycznych Północnego Cypru 🌴Po cichej nadmorskiej miejscowości, Bafra przekształciła się w …
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$169,240
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019! Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem. Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Pokaż wszystko Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Spathariko, Cypr Północny
od
$224,274
VAT
Liczba kondygnacji 10
Zaledwie kilka kroków od złotych piaszczystych plaż, INFINITY oferuje doskonałą harmonię pomiędzy spokojnym odosobnieniem i życiem. Z dala od hałasu miasta, ale bez wysiłku dostęp do jego biznesowych i rekreacyjnych miejsc - to jest, gdzie wymarzony dom staje się rzeczywistością.Lotnisko Lar…
Deweloper
ISATIS Construction Ltd
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży. Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko i…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Gastria, Cypr Północny
od
$218,350
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
La Palazzo to nowa twarz dla regionu Bogaz, łącząca najwyższe standardy z klasycznym, wyrafinowanym wyglądem. La Palazzo jest najczystszym składnikiem Luxury. Czy jest to przestronny apartament z 2 sypialniami lub 4 sypialniami oddzielona willa pozwala nam podnieść swoje doświadczenie życiow…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,053
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 57–130 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Edelweiss Holiday Residence - Resort- Style życia w Iskele 🌴🌊Edelweiss wakacje Rezydencja jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy nowoczesną architekturę, wysokiej jakości budowę i resort stylu życia.Projekt jest w pełni ukończony i oferuje idealne warunki do życia, wakacji i in…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
130.0
178,081
Kawalerka
57.0
82,295
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$72,797
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Gotowe studio o powierzchni 43 m², 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko miasta Famagusta. Long Beac…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Patriki, Cypr Północny
od
$137,222
Rok realizacji 2026
IKEL TOWERS CCMiasto: Iskele, BoğazTyp własności: ApartamentLiczba sypialni: Studio, 1 + 1, 2 + 1Powierzchnia zamknięta: 31m2 / 44m2 ~ 45m2 / 62m2 ~69m2 / 119 m2Sytuacja: Bloki A i B zostaną zakończone w2026, C, D, E w 2027Cena początkowa: £67.000Plan płatności na okres 10 lat:40% zaliczki20…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Vokolida, Cypr Północny
od
$87,763
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
1 obiekt nieruchomości 1
Thalassa Beach Resort - Beachfront Mieszka w Bafra VIP Turystyka Obszar 🌊🏖Thalassa Beach Resort jest premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się bezpośrednio na linii brzegowej w regionie Bafra na Cyprze Północnym.Projekt korzysta z unikalnej plaży z naturalną piaszczystą plażą, rzadką cechą…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$194,503
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Blue Residence jest premium rozwoju mieszkalnego znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy kurortu Iskele, Long Beach, jednym z najbardziej pożądanych miejsc na północnym Cyprze.W połączeniu z nowoczesną architekturą, otoczeniem krajobrazu i doskonałymi udogodnieniami projekt oferuje idealny…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Trikomo, Cypr Północny
od
$122,482
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesne i minimalistyczne poczucie komfortu.Lilium Park oferuje inną koncepcję mieszając klasyczną architekturę śródziemnomorską i azjatycki minimalizm.Lilium Park oferuje swoim gościom spokojne doświadczenie życiowe. W parku Lilium czeka na Państwa przyjazna i ciepła atmosfera, gdzie dwu…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$234,913
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 113–190 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F - Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń na północnym Cyprze, znajduje się w Iskele, zaledwie kilka minut spacerem od Long Beach.Ten nowoczesny k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
113.0 – 118.0
236,092 – 256,329
Mieszkanie 3 pokoi
190.0
403,381
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$92,108
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 38–135 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Riverside Life Bird124; Long Beach, Iskele 🌴Śródziemnomorskie życie blisko plażyRiverside Life to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, w odległości krótkiego spaceru od słynnego wybrzeża Morza Śródziemnego.Projekt jest dogodnie usytuowany naprze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 62.0
102,532 – 163,241
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 135.0
176,732 – 288,707
Kawalerka
38.0
93,088 – 105,230
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$90,611
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 60–200 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Nowy punkt orientacyjny na Long Beach 🌊Park Residence przynosi świeże architektoniczne spojrzenie na wybrzeże Long Beach, położony zaledwie 200 metrów od słynnej piaszczystej plaży.Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy jest przeznaczony dla tych, którzy chcą żyć nad morzem i cieszyć się widoki…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 200.0
97,096 – 462,360
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 90.0
155,146 – 240,140
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Zespół mieszkaniowy ISATIS ELYSIUM 2
Spathariko, Cypr Północny
od
$169,904
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Tylko krok od złotych piasków, równowaga spokojnie z aktywnym, z dala od zgiełku miasta, a jednak z łatwym dostępem do jego biznesu i ośrodków rekreacyjnych, sprawia, że północny Cypr wymarzony dom.Lotnisko Larnaca 79 kmNikozja 65 kmAyia Napa 45 kmLotnisko w Ercan 55 kmFamagusta 10 kmCały pr…
Deweloper
ISATIS Construction Ltd
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Kawalerka o powierzchni 42 m² w kompleksie SPA, niedaleko piaszczystej plaży Long Beach. Ten 5-gwiazdkowy kompleks mieszkaniowy położony jest na wybrzeżu Long Beach, ciągnącym się wzdłuż wschodniego w…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$157,328
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
La Joya Beach Residences to luksusowy projekt mieszkalny położony w Long Beach, Iskele, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru.Nazwa La Joya tłumaczy się z hiszpańskiego jako "klejnot", doskonale odzwierciedlając istotę tego ekskluzywnego rozwoju. Te niskie…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Pokaż wszystko Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Bogazi, Cypr Północny
od
$538,945
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Bogazi, Cypr Północny
od
$95,714
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio (0+1) o powierzchni 44 m² z balkonem z bezpośrednim widokiem na morze. Osiedle zamknięte, z pełnym wyposażeniem, położone 200 metrów od morza w dzielnicy Boaz, 10 km od miasta Famagu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Bogazi, Cypr Północny
od
$170,378
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
🏡 Courtyard Platinum to nowy poziom komfortu i luksusu w sercu szybko rozwijającego się regionu Iskele, Północny Cypr.Projekt kontynuuje sukces popularnego Courtyard Long Beach Holiday Resort, ustanawiając nowe standardy życia i inwestycji.🌿 Unikalna koncepcja "Dziedzińca"Dzięki wysokiemu wz…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Velaris
Zespół mieszkaniowy Velaris
Zespół mieszkaniowy Velaris
Zespół mieszkaniowy Velaris
Zespół mieszkaniowy Velaris
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Velaris
Zespół mieszkaniowy Velaris
Bogazi, Cypr Północny
od
$196,318
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Velaris - harmonia stylu, komfortu i resort życia 🌿✨Velaris to nowoczesny projekt o niskim wzroście położony zaledwie 700 metrów od morza, przeznaczony do komfortowego życia i relaksu w atmosferze spokoju i komfortu 🌊Idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie równowagę między naturą, rozwi…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$56,750
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 40–128 m²
54 obiekty nieruchomości 54
Cezar Resort - Resort Miasto nad morzem 🌊🏖✨Cezar Resort znajduje się w Iskele, obok słynnej Long Beach - jednej z najpiękniejszych piaszczystych plaż na Cyprze.Cały projekt obejmuje 393,570 mkw, tworząc prawdziwe miasto kurortów z własnych restauracji, centrów SPA, parków i obszarów rekreacy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0 – 80.0
71,502 – 116,697
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 122.0
88,366 – 168,637
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
225,300
Kawalerka
40.0 – 60.0
57,337 – 141,655
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Bogazi, Cypr Północny
od
$169,742
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 71 m² w 5* kompleksie SPA Caesar Blue. Nowy kompleks apartamentów położony w malowniczej części regionu Bogaz, z czystą, piaszczystą plażą. Apartamenty idealnie nadają się na wakacje, wynajem i stałe zamieszkanie. Infrastruktu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$404,940
Kompleks mieszkalny Mckenzie 2 to luksusowy i wysokiej jakości projekt zlokalizowany w popularnej dzielnicy kurortu Long Beach, na północ od Famagusta, na Cyprze Północnym. Projekt ten obiecuje nieopisany styl życia pośród piękna przyrody i bliskości Morza Śródziemnego. Zalety Mckenzie 2:1. …
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Cypr Północny
od
$162,303
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Cezar Palm Jumeirah będzie wyposażony w siedem wznoszących się budynków inspirowanych przez Dubaju ikony Palm Jumeirah, zaledwie 300 metrów od morza. Każdy 22-piętrowy budynek oferuje wspaniałe widoki śródziemnomorskie. Mieszkańcy mogą liczyć na udogodnienia, takie jak basen komunalny w kszt…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$194,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
🌊 Querencia to wspaniały projekt, który stworzy wyjątkową atmosferę na Long Beach, zaledwie 400 metrów od morza.Bezpośrednio naprzeciwko unikalnej plaży otworzą kompleks z inspirującymi widokami, przemyślanymi przestrzeniami mieszkalnymi i bogatą infrastrukturą.🏢 4 bloki, z których jeden będ…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Trikomo, Cypr Północny
od
$137,276
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50–125 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Courtyard - A Completed Resort- Style Complex w Long Beach 🌴🌊Courtyard jest gotowy kompleks mieszkalny położony w bardzo pożądanym regionie Long Beach, zaledwie 5 minut spacerem od piaszczystej linii brzegowej 🏖✨Łączy komfortowe życie, zielone krajobrazy i pełną infrastrukturę wypoczynkową w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.0
175,383
Mieszkanie 2 pokoi
125.0
294,778
Kawalerka
50.0
139,632 – 144,354
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$73,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 41–58 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Royal Life Residence - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy 100 m od Long Beach 🌊Royal Life Residence to kompleks mieszkalny położony w samym sercu popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży śródziemnomorskiej.Kompleks oferuje relaksującą atmosferę kurort…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 58.0
97,810 – 113,324
Kawalerka
41.0 – 42.0
74,200 – 83,644
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$113,078
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Kaya Residences - Sun, Sea & Luxury Żyjąc w sercu Bafry ☀️🌊✨Niech słońce i błękitne Morze Śródziemne staną się częścią Twojego codziennego życia w Bafrze - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów kurortów Północnego Cypru.Kaya Residences znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od jednej z naj…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$212,967
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Grand Sapphire BLU - A New Standard of 7 ΆLiving at Long Beach 🌊✨Wielki Szafir BLU jest ultranowoczesny premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się na linii brzegowej Long Beach (Iskele), wyznaczając nowy punkt odniesienia dla 7-gwiazdkowego stylu życia życia.Projekt łączy w sobie architektu…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$184,551
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Styl życia na Long Beach 🌊Sky Deluxia Life to nowoczesny rozwój w dużej skali, położony w samym centrum Iskele Long Beach. Projekt zintegrowany ze wspaniałym krajobrazem przybrzeżnym oferuje prawdziwy czterosezonowy świąteczny styl życia - nie tylko dom, ale sposób na życie.Kompleks położony…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
103,881
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$85,549
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 42–143 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Royal Sun Elite Residence to duży kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele.Rozwój obejmuje 90 akrów ziemi i obejmuje 1,122 nieruchomości, oferując szeroki wybór mieszkań, penthouses i domów w stylu mieszczańskim.Projekt z powodzeniem łączy wygody miasta z kuror…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 98.0
103,881 – 132,212
Willa
143.0
294,778
Kawalerka
42.0
87,017
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,066
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 36–189 m²
219 obiekty nieruchomości 219
Najbardziej ekskluzywny projekt na Cyprze Północnym Ocean Life oferuje unikalne możliwości życiowe i inwestycyjne oprócz jego charakteru, klimatu, historycznych piękności, turystyki i infrastruktury edukacyjnej. Jako centrum uwagi inwestorów i świata z jego dominujących cen mieszkań w porówn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 45.0
128,164 – 211,134
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 103.0
209,110 – 275,216
Mieszkanie 3 pokoi
125.0
263,074 – 280,613
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Trikomo, Cypr Północny
od
$167,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$213,304
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 64 m² w prestiżowym kompleksie Grand Sapphire Resort CASINO, 600 metrów od Long Beach. Pakiet designerski (meble i sprzęt AGD) wliczony w cenę. Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Spathariko, Cypr Północny
od
$132,156
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Wenecja - Resort Living Inspired przez Włochy 🇮🇹✨Wenecja jest unikalny rozwój mieszkalny położony w samym sercu Long Beach, Iskele, gdzie śródziemnomorski styl życia spełnia romans Wenecji 💙Woda jest w centrum tej koncepcji - kanały z gondoli, jacuzzi wyspy i ekspansywne baseny tworzą prawdz…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Bogazi, Cypr Północny
od
$211,591
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Panoramiczny przybrzeżne życie nad Morzem Śródziemnym 🌊Aquamarine Boğaz Mansions to ekskluzywna kolekcja 43 malowniczych rezydencji o niskim wzniesieniu, oferująca zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i okoliczne góry.Położony zaledwie 600 metrów od pierwotneg…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Bogazi, Cypr Północny
od
$378,413
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 100 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Caesar Beach - Beachfront Życie z Full Resort Infrastruktura 🌊🏖Caesar Beach to nowoczesny kompleks mieszkalny położony bezpośrednio na wybrzeżu Morza Śródziemnego, wyposażony w pełni оборудованный piaszczystej plaży.Projekt jest w pełni ukończony i oferuje kurortowy styl życia z wysokiej kla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
100.0
377,748
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,446
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Lokalizacja: IskeleOdległość do morza: 750 mPowierzchnia gruntu: 22000 m2Liczba apartamentów: 130Liczba sąsiednich willi: 12Opis projektu: Typ komory projektowej, otoczony naturą, z dostępem do wszystkichniezbędna infrastruktura. Składa się z 7 dwupoziomowych bloków mieszkalnych i 12 kamieni…
Agencja
North Symbol
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,775
Opcje wykończenia Gotowe
Miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistościąArcadia, znajduje się w Iskele Boğaz, tętniący życiem kompleks mieszkalny z 300 nowoczesnymi jednostkami, w tym studia, jednopokojowe apartamenty, jednopokojowe dublex i dwupokojowe dublex. Każda jednostka jest zaprojektowana dla komfortu i…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Bogazi, Cypr Północny
od
$145,493
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 46 m2 w kompleksie Four Seasons Life nad samym morzem. Duży projekt na drugiej linii brzegowej o łącznej powierzchni 61 000 m2, na którym znajduje się 326 nieruchomości. Kompleks został zaprojektowany z myślą o stworzeniu wymarzonego życia, które z łatwo…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$75,868
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 42–103 m²
14 obiekty nieruchomości 14
Royal Sun Residence - Ukończone życie nad morzem 🌊☀️Royal Sun Residence jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny znajduje się w bardzo pożądanym obszarze Long Beach, Iskele, Północny Cypr.Słynna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 5 minut spacerem 🏖Jest to tętniąca życiem, ugruntowana …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 103.0
93,088 – 136,259
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 100.0
144,354 – 209,110
Kawalerka
42.0
72,851
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$64,229
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży. Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków. Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie ki…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,368
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Modern Living Just 350m od morza w Iskele 🌊Mamy przyjemność przedstawić Velocity, nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Iskele, w pobliżu słynnej Long Beach.Projekt łączy doskonałą lokalizację, nowoczesną budowę i silny potencjał inwes…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Spathariko, Cypr Północny
od
$136,135
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,560
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 74–85 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Panorama Long Beach - Ikona linii brzegowej 🌅🏖Panorama Long Plaża jest zakończony premium projekt mieszkalny położony zaledwie 180 metrów od morza (2 minuty spacerem).Usytuowany na granicy strefy niskiego wzrostu, projekt gwarantuje maksymalne morze i okoliczne widoki z większości apartament…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
263,749
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 85.0
364,257 – 418,221
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$238,660
Rok realizacji 2026
🌟 Exclusive residential complex in Bahçeler 🌟 Twój nowy dom to połączenie luksusu, komfortu i unikalnego projektowania!🏡 O projekcie:- Powierzchnia budynku: 25,053 m2.- Powierzchnia zamknięta: 24,300 m2.- Powierzchnia zielona: 2,330 m2 - przytulne ogrody i obszary rekreacyjne.🔹 Konfiguracja-…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Patriki, Cypr Północny
od
$278,638
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Spathariko, Cypr Północny
od
$183,648
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$158,317
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$130,056
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Pokaż wszystko Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$233,681
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Unikalny projekt inwestycyjny z gwarancją zwrotu inwestycjiZapraszamy do elitarnego kompleksu mieszkalnego z koncepcją hotelu w regionie turystycznym Bafra, Famagusta! Projekt znajduje się w tętniącym życiem obszarze turystycznym otoczonym 5-gwiazdkowymi hotelami z kasynami w stylu Las Vegas…
Agencja
North Symbol
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2022
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Trikomo, Cypr Północny
od
$158,317
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Bogazi, Cypr Północny
od
$269,762
Opcje wykończenia Gotowe
Jest to możliwe, aby zobaczyć apartament jesteś zainteresowany online i kupić go zdalnie!Dwupiętrowy apartament z trzema sypialniami o powierzchni 179 m2 z panoramicznym widokiem na morze i góry, położony zaledwie 250 metrów od wybrzeża w okolicy Bogaz.Na parterze znajduje się przestronny sa…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$107,022
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$238,616
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Trikomo, Cypr Północny
od
$417,957
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$150,085
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Cypr Północny
od
$142,321
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulny 1 + 1 apartament o powierzchni 63 m ² z tarasem o powierzchni 12 m ². Apartament jest całkowicie gotowy do obsadzenia, pełny pakiet projektowy z mebli i urządzeń.Przestronny salon z dostępem do tarasu, nowoczesna kuchnia open- plan z pełnym zestawem dań i urządzeń. Jasna sypialnia …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Spathariko, Cypr Północny
od
$218,488
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
INFINITY to klub aparthotel z rozległą infrastrukturą, oferujący szeroką gamę apartamentów z widokiem na morze. Kompleks położony jest 450 metrów od morza w regionie Long Beach, który jest doskonałym miejscem na spokojne życie i relaks.Zalety kompleksu Nieskończoności:Duży wybór apartamentów…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Green Diamond Tower City
Dzielnica mieszkaniowa Green Diamond Tower City
Patriki, Cypr Północny
od
$107,656
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Trikomo, Cypr Północny
od
$220,378
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Pokaż wszystko Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Willa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Bogazi, Cypr Północny
od
$404,643
Opcje wykończenia Gotowe
Osobne świadectwo własności (tytuł) jest gotowe.Nie ma ograniczeń dotyczących zakupu i rejestracji 100% własności dla cudzoziemców, w przeciwieństwie do wszystkich sąsiednich kompleksów na tym wybrzeżu.Jest to rzadka okazja, aby kupić w pełni wykończony dom nad morzem z czystych dokumentów i…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Cypr Północny
od
$113,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Riverside Life Residence - Elite Life by the SeaRiverside Life Residence to wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w samym sercu dynamicznego regionu Iskele, zaledwie 5 minut spacerem od legendarnej Long Beach.Projekt łączy nowoczesną architekturę, autonomiczną infrastrukturę i wysoki poziom…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Zespół mieszkaniowy CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Cypr Północny
od
$177,981
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
CAESAR BLUE - Życie w pierwszym rzędzie Morza ŚródziemnegoZapraszamy do Caesar Blue - unikalny kompleks kurortu zaledwie 300 metrów od piaszczystej plaży, położony w prestiżowej okolicy Boaz. Ten elitarny projekt łączy znakomitą architekturę, pięciogwiazdkową infrastrukturę i niezrównany poz…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$186,111
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
GRAND SAPPHIRE BLU składa się z 5 wznoszących się budynków, każdy z 28 piętrami i 8 niskich bloków, każdy z 5 piętrami. Projekt znajduje się na działce o łącznej powierzchni 90727.18 m2 i obejmuje 2345 jednostek, w tym studia, jeden, dwa, trzy pokojowe apartamenty i penthouses.WIELKIE BLU SA…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$143,119
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$77,130
Opcje wykończenia Gotowe
Studio 42 m2 w kompleksie SPA w pobliżu piaszczystej plaży Long Beach.Ten 5 * kompleks mieszkalny znajduje się na wybrzeżu Long Beach, który rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.Opracowana infrastruktura obejmuje wszystko dla kulturalnej i sportowej rekreacji i jest przeznaczona do…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$549,677
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Patriki, Cypr Północny
od
$101,811
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Spathariko, Cypr Północny
od
$163,586
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
INFINITY to nowoczesny kompleks mieszkalny zaprojektowany i zaprojektowany przez Isatis Construction, który oferuje szeroką gamę apartamentów z widokiem na morze. Znajduje się 450 metrów od zapierającej dech w piersiach Long Beach, która jest doskonałym miejscem na spokojne życie lub tylko d…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zostaw prośbę
Kompleks turystyczny
Kompleks turystyczny
Kompleks turystyczny
Kompleks turystyczny
Kompleks turystyczny
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny
Kompleks turystyczny
Trikomo, Cypr Północny
od
$299,166
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położenie: 400 metrów od morza w Long Beach.Projekt: 4 bloki mieszkalne i 1 blok hotelowy, projekt terraced.Widok: Nieprzerwany widok na morze 180- stopień, widok na południe w kierunku Famagusta, widok na północ w kierunku zatoki Karpaz.Cechy: 701 mieszkań (studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + …
Agencja
Right way Group
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$165,982
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Cypr Północny
od
$147,868
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
GRAND SAPPHIRE BLU - symbol elegancji i luksusu na Cyprze Północnym🌍Długi Plaża jest jednym z najbardziej malowniczych i popularnych miejsc na północnym Cyprze z piaszczystą plażą o długości 3 km.🏗KonSTRUKCJA PÓŁNOCNA jest liderem w budownictwie premium na wyspie.ProjektWIELKA SAPFIRA BLU je…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,470
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 62 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Lepsze życie jest możliwe w Long Beach. Nie mogliśmy oprzeć się wspaniałemu widokiem na morze i wróciliśmy z naszym projektem Mckenzie Gold do ulubionego obszaru Long Beach... Byliśmy świadkami naszego wspaniałego spotkania na tarasie z widokiem na morze. Dzięki temu projektowi oferujemy lud…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
102,532
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Cypr Północny
od
$124,263
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
ELYSIUM jest małym luksusowym kompleksem mieszkalnym. Projekt jest zamkniętą mikrodzielnicą elitarnej nieruchomości o łącznej powierzchni 33000 metrów kwadratowych. Terytorium posiada bezpieczeństwo, infrastrukturę wypoczynkową, tropikalny ogród, stylowy projekt krajobrazu, dekoracyjne oświe…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Spathariko, Cypr Północny
od
$107,656
Rok realizacji 2029
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$291,304
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Gastria, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$203,353
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Projekt znajduje się w odległości spaceru od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bary, restauracje i plac zabaw dla dzieci.Sun Tower zawiera:studio, 1 + 1, 2 + 1 apartamentyparking, winda, system domofonowy wideo, basenCechy:Jakość podł…
Agencja
SMAK Partners
Zostaw prośbę
Na mapie
1 2
Realting.com
Udać się