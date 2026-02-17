Kompleks mieszkalny Sky Deluxia Life

  1. Realting.com
Trikomo, Cypr Północny
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Styl życia na Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life to nowoczesny rozwój w dużej skali, położony w samym centrum Iskele Long Beach. Projekt zintegrowany ze wspaniałym krajobrazem przybrzeżnym oferuje prawdziwy czterosezonowy świąteczny styl życia - nie tylko dom, ale sposób na życie.

Kompleks położony jest zaledwie 550 metrów spacerem od Long Beach - najdłuższy i najbardziej popularny brzeg wyspy, znany ze swoich złotych piasków i krystalicznie czyste wody śródziemnomorskie.

Zbudowany na powierzchni 2,5 hektara, Sky Deluxia Życie składa się z 5 bloków mieszkalnych, 416 apartamentów różnego typu i 60-pokojowego hotelu.

Każdy apartament korzysta ze specjalnej koncepcji architektonicznej, oferując unikalne widoki śródziemnomorskie i jasny, nowoczesny design.

-

🏡 Typy apartamentów

  • Studio apartamenty

  • 1 + 1 apartamenty

  • 2 + 1 apartamenty

  • 3 + 1 penthouses

Szeroki wachlarz układów sprawia, że projekt jest idealny do życia wakacyjnego, stałego zamieszkania lub inwestycji wysokiej wydajności.

-

🌟 Infrastruktura i wyposażenie

Mieszkańcy cieszyć się pełnym resort-stylu udogodnienia, w tym:

  • Basen odkryty i kryty

  • Park wodny

  • Centrum fitness

  • Centrum SPA

  • Turecka łaźnia i sauna

  • Salon piękności

  • Basen i taras bar

  • Restauracja La Carte

  • Restauracja Open Buffet

  • Mini golf

  • Siatkówka i boiska do koszykówki

  • Korty do tenisa / piłki ręcznej

  • Amfiteatr

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Pokój zabaw i gier

  • Sklep & pamiątkowy

  • ATM

  • Usługi związane z przyjmowaniem i konserwacją

  • Obszary relaksacyjne

  • Parking zewnętrzny

  • 24 / 7 bezpieczeństwa i CCTV

  • Bezpłatny transfer do centrum miasta, plaży i supermarketu

Sky Deluxia Życie oferuje idealne połączenie śródziemnomorskich widoków, nowoczesny komfort i silną wartość inwestycyjną w jednym z rozwijających się na Cyprze Północnym miejsc przybrzeżnych ✨

