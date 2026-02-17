Kompleks mieszkalny Sky Deluxia Life

Styl życia na Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life to nowoczesny rozwój w dużej skali, położony w samym centrum Iskele Long Beach. Projekt zintegrowany ze wspaniałym krajobrazem przybrzeżnym oferuje prawdziwy czterosezonowy świąteczny styl życia - nie tylko dom, ale sposób na życie.

Kompleks położony jest zaledwie 550 metrów spacerem od Long Beach - najdłuższy i najbardziej popularny brzeg wyspy, znany ze swoich złotych piasków i krystalicznie czyste wody śródziemnomorskie.

Zbudowany na powierzchni 2,5 hektara, Sky Deluxia Życie składa się z 5 bloków mieszkalnych, 416 apartamentów różnego typu i 60-pokojowego hotelu.

Każdy apartament korzysta ze specjalnej koncepcji architektonicznej, oferując unikalne widoki śródziemnomorskie i jasny, nowoczesny design.

-

🏡 Typy apartamentów

Studio apartamenty

1 + 1 apartamenty

2 + 1 apartamenty

3 + 1 penthouses

Szeroki wachlarz układów sprawia, że projekt jest idealny do życia wakacyjnego, stałego zamieszkania lub inwestycji wysokiej wydajności.

-

🌟 Infrastruktura i wyposażenie

Mieszkańcy cieszyć się pełnym resort-stylu udogodnienia, w tym:

Basen odkryty i kryty

Park wodny

Centrum fitness

Centrum SPA

Turecka łaźnia i sauna

Salon piękności

Basen i taras bar

Restauracja La Carte

Restauracja Open Buffet

Mini golf

Siatkówka i boiska do koszykówki

Korty do tenisa / piłki ręcznej

Amfiteatr

Plac zabaw dla dzieci

Pokój zabaw i gier

Sklep & pamiątkowy

ATM

Usługi związane z przyjmowaniem i konserwacją

Obszary relaksacyjne

Parking zewnętrzny

24 / 7 bezpieczeństwa i CCTV

Bezpłatny transfer do centrum miasta, plaży i supermarketu

Sky Deluxia Życie oferuje idealne połączenie śródziemnomorskich widoków, nowoczesny komfort i silną wartość inwestycyjną w jednym z rozwijających się na Cyprze Północnym miejsc przybrzeżnych ✨