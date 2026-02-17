Kompleks mieszkalny Sky Deluxia Life

Styl życia na Long Beach 🌊
Sky Deluxia Life to nowoczesny rozwój w dużej skali, położony w samym centrum Iskele Long Beach. Projekt zintegrowany ze wspaniałym krajobrazem przybrzeżnym oferuje prawdziwy czterosezonowy świąteczny styl życia - nie tylko dom, ale sposób na życie.
Kompleks położony jest zaledwie 550 metrów spacerem od Long Beach - najdłuższy i najbardziej popularny brzeg wyspy, znany ze swoich złotych piasków i krystalicznie czyste wody śródziemnomorskie.
Zbudowany na powierzchni 2,5 hektara, Sky Deluxia Życie składa się z 5 bloków mieszkalnych, 416 apartamentów różnego typu i 60-pokojowego hotelu.
Każdy apartament korzysta ze specjalnej koncepcji architektonicznej, oferując unikalne widoki śródziemnomorskie i jasny, nowoczesny design.
-
🏡 Typy apartamentów
Studio apartamenty
1 + 1 apartamenty
2 + 1 apartamenty
3 + 1 penthouses
Szeroki wachlarz układów sprawia, że projekt jest idealny do życia wakacyjnego, stałego zamieszkania lub inwestycji wysokiej wydajności.
-
🌟 Infrastruktura i wyposażenie
Mieszkańcy cieszyć się pełnym resort-stylu udogodnienia, w tym:
Basen odkryty i kryty
Park wodny
Centrum fitness
Centrum SPA
Turecka łaźnia i sauna
Salon piękności
Basen i taras bar
Restauracja La Carte
Restauracja Open Buffet
Mini golf
Siatkówka i boiska do koszykówki
Korty do tenisa / piłki ręcznej
Amfiteatr
Plac zabaw dla dzieci
Pokój zabaw i gier
Sklep & pamiątkowy
ATM
Usługi związane z przyjmowaniem i konserwacją
Obszary relaksacyjne
Parking zewnętrzny
24 / 7 bezpieczeństwa i CCTV
Bezpłatny transfer do centrum miasta, plaży i supermarketu
Sky Deluxia Życie oferuje idealne połączenie śródziemnomorskich widoków, nowoczesny komfort i silną wartość inwestycyjną w jednym z rozwijających się na Cyprze Północnym miejsc przybrzeżnych ✨