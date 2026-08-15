Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mieszkania
  4. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Cypr Północny

;
Girne Belediyesi
8
Kyrenia
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
7
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Pokaż więcej
Bungalow Usuwać
Wyczyść
29 obiektów total found
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
Zostaw prośbę
Bungalow 2 pokoi w Stylloi, Cypr Północny
Bungalow 2 pokoi
Stylloi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Północny Cypr nieruchomości: przytulny bungalow w Stilos Villas w pobliżu FamagustaNieruchom…
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Kompleksie z Koncepcją Centrum Zdrowia na Cyprze Pnocnym w Küçükerenköy. Tatlısu, poł…
$609,349
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Otoczeniu Natury w Esentepe, Cypr Północny Girne, jeden z najbardziej preferowanych …
$905,727
Zostaw prośbę
Bungalow 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Stylowe Bungalowy na Półwyspie Karpas na Cyprze Północnym Cypr, perła Morza Śródziemnego, of…
$141,951
Zostaw prośbę
TekceTekce
Bungalow 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Stylowe bungalowy z dużymi tarasami na Cyprze Północnym, Gazimagusa Bungalowy położone są w …
$905,727
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z niezależnym ogrodem i basenem na Cyprze Północnym w Kirenii Esentepe Cypr Północny j…
$784,579
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$338,061
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Oferujące Ekskluzywne Życie w Esentepe, Girne, Cypr Północny Położony w sercu Morza Śró…
$527,283
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 1
Osiedle Willi w Markowym Projekcie w Tatlısu Gazimağusa Esentepe-Tatlısu to szybko rozwijają…
$2,71M
Zostaw prośbę
Bungalow 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Wolnostojące z Bogatym Wyposażeniem na Terenie Kompleksu w Tatlısu, Gazimağusa Położony…
$520,360
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 1
Bungalowy w Rozbudowanym Kompleksie na Cyprze Północnym Tatlısu Bungalowy znajdują się w Tat…
$811,116
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
LA CASALIA - 3 BUNGALOW (2 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki partne…
$620,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Strzeżonym Kompleksie w Prestiżowej Dzielnicy w Girne Girne to portowe miasto położo…
$845,933
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom z dużym miejscem w Karpaz 🌿☀️W pełni umeblowany dom prywatny jest dostępny na …
$353,747
VAT
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$250,553
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
$1,02M
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
$2,00M
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Stylowe Bungalowy na Półwyspie Karpas na Cyprze Północnym Cypr, perła Morza Śródziemnego, of…
$189,267
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-pokojowa willa 390m2 z prywatnym basenem 400m od morza!🌊 Wyjątkowa okazja, aby…
$571,946
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Kazafani, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Kazafani, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny 3 + 1 bungalow z remont projektantów w GirnaPrzestronne i stylowe bungalow na pow…
$573,581
Zostaw prośbę
Bungalow w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Bungalow
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
$132,230
Zostaw prośbę
Bungalow w Kazafani, Cypr Północny
Bungalow
Kazafani, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
$174,382
Zostaw prośbę
Bungalow w Karavas, Cypr Północny
Bungalow
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
$318,698
Zostaw prośbę
Bungalow w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bungalow
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
$303,064
Zostaw prośbę
Bungalow w Vasilia, Cypr Północny
Bungalow
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
$150,329
Zostaw prośbę
Bungalow w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
$525,909
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Bungalow w Vasilia, Cypr Północny
Bungalow
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
$162,356
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się