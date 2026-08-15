Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mieszkania
  4. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Cypr Północny

;
Famagusta
7
Kyrenia
3
Iskele Belediyesi
232
Trikomo
206
Pokaż więcej
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
286 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Przytulne Studio Pool- View w Caesar Resort IV 🌴✨Jasny i przytulny apartament studyjny jest …
$67,556
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Przytulne Studio w Royal Sun Residence 🌊☀️Przytulne studio apartament jest dostępny na sprze…
$75,662
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 8
Luksusowy apartament na wybrzeżu Morza ŚródziemnegoPołożenie - Północny Cypr - Iskele - Long…
$72,635
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Kawalerka 1 pokój w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2
Apartamenty na Cyprze Północnym: Twój dochodowy nabytek nad morzem!Pilna wyprzedaż. Transfer…
$70,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Umeblowane Studio w Courtyard 124; Long Beach 🌊Stylowy apartament jest dostępny w kompleksie…
$137,276
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
VAT
Zostaw prośbę
TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/11
Nowe studio w Caesar Resort 6 na Cyprze Północnym Na sprzedaż nowe studio o powierzchni 4…
$60,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/17
Studio Apartament z widokiem na morze w Riverside Life, Long Beach 🌅Studio apartament z pięk…
$101,708
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 14
Parter Studio w Royal Life Residence - Long Beach 🌊☀️Jasny apartament jest dostępny na sprze…
$73,583
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 11/13
Bright Studio na 11 piętrze - Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Przytulny i jasny apartament w Edelwei…
$82,414
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Studio z oddzielnym miejscem do spania - Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖Przytulne studio z o…
$77,811
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
CZTERY SEASONS LIFE III Północny Cypr Iskele Bogaz ekskluzywny ośrodek plażowy z bezpośredni…
$221,430
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Ume…
$70,101
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/12
Studio apartament w kompleksie Panorama, Long BeachStep-by-step dostępność do infrastruktury…
$162,878
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 11/13
Studio w Abelia Residence, Iskele, Cypr Północny — pierwsza linia brzegowa Studio na 11 p…
$77,668
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze…
$158,965
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Umeblowane studio o powierzchni 48,8 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Co…
$176,478
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Studio na sprzedaż w kompleksie „Poseidon”! Mieszkanie idealnie nadaje się zarówno do zam…
$66,955
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Kaw…
$76,841
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Przytulne studio na parterze w Cezarze Resort I 🌴☀️Na sprzedaż jasne i przytulne studio w ko…
$98,334
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/14
Sea View Studio na 5. piętrze - Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Jasny i przytulny apartam…
$81,791
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
‼️ Studio w Super Cena ‼️In ROYAL LIFE RESIDENCE - Long Beach, Northern Cyprus🏢 Duży komplek…
$52,077
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Przytulne Studio Tylko 5 minut od Long Beach 🌴🌊Apartament na sprzedaż w pełni ukończony Roya…
$72,105
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6
Jasne Studio z balkonem - Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Jasny apartament w Caesar Resort I…
$65,397
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Umeblowane studio w Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Przytulny apartament jest dostępn…
$85,549
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Lefkoniko, Cypr Północny
Kawalerka
Lefkoniko, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/12
Nowy projekt na północnym Cyprze w przytulnym i spokojnym mieście Gechitkale. Obszar ten wyr…
$75,640
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Land of Dreams Gallery
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6/12
Designerskie studio 0+1 w Caesar Resort & SPA, Long Beach Stylowe, nowoczesne studio z lu…
$64,442
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 12/12
Studio w Abelia Residence na 12 piętrze, widok na morzeW pełni umeblowane, podatki zapłacone…
$104,385
Zostaw prośbę
Kawalerka w Gastria, Cypr Północny
Kawalerka
Gastria, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 4/11
Panoramiczne Studio na sprzedaż w Cezarze BluKluczowe zalety:Oszałamiająca śródziemnomorska …
$85,370
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się