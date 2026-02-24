Kompleks mieszkalny Courtyard

Courtyard - A Completed Resort- Style Complex w Long Beach 🌴🌊

Courtyard jest gotowy kompleks mieszkalny położony w bardzo pożądanym regionie Long Beach, zaledwie 5 minut spacerem od piaszczystej linii brzegowej 🏖✨

Łączy komfortowe życie, zielone krajobrazy i pełną infrastrukturę wypoczynkową w jednym miejscu.

-

📍 O projekcie

🏢 9 bloków

🏠 400 apartamentów

🌿 Powierzchnia zielona 8000 m ²

🏊 80 m ² odkryty basen

Zaprojektowany jako kompletna społeczność stylu życia, wszystko czego potrzebujesz jest dostępne w kompleksie.

-

🌟 Udogodnienia i udogodnienia

🏊 Basen odkryty i kryty

💦 Basen dla dzieci i park wodny

🍽 Kawiarnia i restauracja

🏋️ Centrum fitness

Sauna & jacuzzi

💆 Salon piękności

🎳 Kręgle

🎱 Bilard

🎮 Gry arkadowe

Uzasadnienie Klub szachowy

🎠 Park dla dzieci

🛒 Superrynek

🛎 Odbiór

Uzasadnienie Usługi sprzątania i konserwacji

👶 Klub dla dzieci i mini klub sprawiają, że projekt jest szczególnie atrakcyjny dla rodzin.

-

🏡 Typy apartamentów

• Studio apartamenty

• 1 + 1

• 2 + 1

• 3 + 1

Nowoczesne układy, wygodne przestrzenie i prawdziwa atmosfera wakacje przez cały rok ☀️🌊

Courtyard jest idealny do stałego życia, wakacji lub inwestycji w jednym z najbardziej popularnych obszarów przybrzeżnych 🌿✨