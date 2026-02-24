Kompleks mieszkalny Courtyard

Courtyard - A Completed Resort- Style Complex w Long Beach 🌴🌊
Courtyard jest gotowy kompleks mieszkalny położony w bardzo pożądanym regionie Long Beach, zaledwie 5 minut spacerem od piaszczystej linii brzegowej 🏖✨
Łączy komfortowe życie, zielone krajobrazy i pełną infrastrukturę wypoczynkową w jednym miejscu.
-
📍 O projekcie
🏢 9 bloków
🏠 400 apartamentów
🌿 Powierzchnia zielona 8000 m ²
🏊 80 m ² odkryty basen
Zaprojektowany jako kompletna społeczność stylu życia, wszystko czego potrzebujesz jest dostępne w kompleksie.
-
🌟 Udogodnienia i udogodnienia
🏊 Basen odkryty i kryty
💦 Basen dla dzieci i park wodny
🍽 Kawiarnia i restauracja
🏋️ Centrum fitness
Sauna & jacuzzi
💆 Salon piękności
🎳 Kręgle
🎱 Bilard
🎮 Gry arkadowe
Uzasadnienie Klub szachowy
🎠 Park dla dzieci
🛒 Superrynek
🛎 Odbiór
Uzasadnienie Usługi sprzątania i konserwacji
👶 Klub dla dzieci i mini klub sprawiają, że projekt jest szczególnie atrakcyjny dla rodzin.
-
🏡 Typy apartamentów
• Studio apartamenty
• 1 + 1
• 2 + 1
• 3 + 1
Nowoczesne układy, wygodne przestrzenie i prawdziwa atmosfera wakacje przez cały rok ☀️🌊
Courtyard jest idealny do stałego życia, wakacji lub inwestycji w jednym z najbardziej popularnych obszarów przybrzeżnych 🌿✨