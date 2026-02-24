  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Courtyard

Trikomo, Cypr Północny
od
$175,431
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
3
ID: 33929
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Courtyard - A Completed Resort- Style Complex w Long Beach 🌴🌊

Courtyard jest gotowy kompleks mieszkalny położony w bardzo pożądanym regionie Long Beach, zaledwie 5 minut spacerem od piaszczystej linii brzegowej 🏖✨

Łączy komfortowe życie, zielone krajobrazy i pełną infrastrukturę wypoczynkową w jednym miejscu.

-

📍 O projekcie

🏢 9 bloków
🏠 400 apartamentów
🌿 Powierzchnia zielona 8000 m ²
🏊 80 m ² odkryty basen

Zaprojektowany jako kompletna społeczność stylu życia, wszystko czego potrzebujesz jest dostępne w kompleksie.

-

🌟 Udogodnienia i udogodnienia

🏊 Basen odkryty i kryty
💦 Basen dla dzieci i park wodny
🍽 Kawiarnia i restauracja
🏋️ Centrum fitness
Sauna & jacuzzi
💆 Salon piękności
🎳 Kręgle
🎱 Bilard
🎮 Gry arkadowe
Uzasadnienie Klub szachowy
🎠 Park dla dzieci
🛒 Superrynek
🛎 Odbiór
Uzasadnienie Usługi sprzątania i konserwacji

👶 Klub dla dzieci i mini klub sprawiają, że projekt jest szczególnie atrakcyjny dla rodzin.

-

🏡 Typy apartamentów

• Studio apartamenty
• 1 + 1
• 2 + 1
• 3 + 1

Nowoczesne układy, wygodne przestrzenie i prawdziwa atmosfera wakacje przez cały rok ☀️🌊

Courtyard jest idealny do stałego życia, wakacji lub inwestycji w jednym z najbardziej popularnych obszarów przybrzeżnych 🌿✨

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 65.0
Cena za m², USD 2,699
Cena mieszkania, USD 175,431

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Realting.com
Udać się