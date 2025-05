Kompleks mieszkalny Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,

Lagoon Verde - A Next- Generation Coastal Residential Complex in Iskele, Północny Cypr

Laguna Verde jest dużą skalą, koncepcyjnie udoskonalony rozwój przez renomowanego dewelopera DND, położony w obiecującej okolicy miejscowości Otuken, zaledwie kilka minut od popularnego regionu Iskele. Tylko 7 minut jazdy od klubu plażowego Mariachi, projekt oferuje idealną równowagę prywatności i wygody, z urokiem życia na wybrzeżu i bliskość do niezbędnej infrastruktury. Obszar ten przeżywa szybki wzrost, co czyni go ważnym wyborem zarówno dla kupujących styl życia jak i inwestorów.

Lagoon Verde składa się z 365 apartamentów różnych układów, od studia do rezydencji ogrodowych i penthouses z tarasami na dachu. Projekt wyznacza nowe standardy w zakresie projektowania i komfortu, oferując wysokiej jakości rozwiązania do życia, które zaspokajają wymagających klientów.

Punktem kulminacyjnym rozwoju jest basen lagoonstyle, charakterystyczny z 2,250 m ² powierzchni wody, uzupełniony o 3250 m ² basen w stylu wyspiarskim z lagoonową regulacją temperatury - tworząc atmosferę prawdziwego ośrodka zaledwie kilka kroków od domu.

Najważniejsze punkty:

Typ własności: Apartamenty

Tytuł aktu prawnego: Tytuł wymiany

Data dostawy: Q4 2028

Dostępne układy:

• Studio od 51.18 m ²

• 1 + 1 lofty od 87.05 m ²

• 2 + 1 Rezydencje ogrodowe od 102.37 m ²

• 2 + 1 Pozostałości dachowe od 149,4 m ²

Dane techniczne:

Systemy inteligentnego domu

Centralne ogrzewanie i chłodzenie

Ogrzewanie podłogowe

Scentralizowane systemy internetowe i satelitarne

Generator centralny

Zmiany na miejscu:

Podgrzewana laguna i baseny w stylu wyspiarskim

Centrum fitness

Park wodny

Plac zabaw dla dzieci

Minigolf

Poolside bar i restauracja

Salon piękności, supermarket i apteka

Rynek rolników

Amfiteatr Open- air

Każdy szczegół w Lagoon Verde jest przeznaczony do tworzenia luksusowego, resort-jak środowisko nadaje się zarówno do całorocznego życia i inwestycji. Dostępne są elastyczne plany raty. Przywrócenie jest dozwolone po zakończeniu 50% płatności.