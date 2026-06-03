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Kompleks mieszkalny The Blue Residence

Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$194,503
VAT
BTC
2.3135801
ETH
121.2646222
USDT
192 302.5671193
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
37
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ID: 38076
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Perivolia tou Trikomou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Blue Residence jest premium rozwoju mieszkalnego znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy kurortu Iskele, Long Beach, jednym z najbardziej pożądanych miejsc na północnym Cyprze.

W połączeniu z nowoczesną architekturą, otoczeniem krajobrazu i doskonałymi udogodnieniami projekt oferuje idealny styl życia na stałe, wakacje lub inwestycje.

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📍 Pierwsza lokalizacja

Blue Residence znajduje się w centrum szybko rozwijającej się dzielnicy turystycznej Iskele.

Najważniejsze cechy lokalizacji:

🏖 Tylko 1 km od Long Beach
🌊 Krystalicznie czyste wody śródziemnomorskie i piaszczyste plaże
🚴 Ścieżki spacerowe i rowerowe wzdłuż linii brzegowej
🍽 Restauracje, kawiarnie i sklepy w pobliżu
🏙 20 minut od centrum Famagusta
✈️ Łatwy dostęp do lotnisk na wyspie

Long Beach jest powszechnie uznawane za jeden z najbardziej obiecujących miejsc inwestycyjnych na północnym Cyprze.

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🏡 Architektura i koncepcja

Blue Residence oferuje elegancką współczesną architekturę, która zapewnia komfort, styl i funkcjonalność.

✨ Nowoczesny projekt architektoniczny
🌿 Profesjonalnie ogrodów krajobrazowych
💡 Ozdobne oświetlenie zewnętrzne
🌴 Tropikalne ogrody i obszary relaksu

Rozwój tworzy prawdziwą śródziemnomorską atmosferę kurortu przez cały rok.

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🏠 Rodzaje własności

Projekt składa się z 5 bloków i oferuje wiele gotowych do poruszania się w apartamentach:

✔ 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)
✔ 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)
✔ 3-pokojowe apartamenty (3 + 1)

Wszystkie rezydencje wyposażone są w praktyczne układy, przestronne obszary mieszkalne i nowoczesne wykończenia.

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🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Mieszkańcy korzystają z szerokiej gamy obiektów stylu życia:

🏊 Baseny i obszary rekreacyjne
🏋️ Centrum fitness
Obiekty SISPA
🌿 Rodzinne obszary rekreacyjne
🎠 Pomieszczenia dla dzieci
🚶 Ścieżki spacerowe
🎾 Aktywny styl życia i obszary sportowe

Wszystko potrzebne do komfortowego życia w stylu resort jest dostępna w ramach rozwoju.

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🛡 Bezpieczeństwo i komfort

🔒 Gated and security community
🛡 Kontrolowane systemy dostępu i bezpieczeństwa
🌿 Dobrze utrzymane tereny krajobrazowe
🚗 Wyposażenie parkingowe

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💰 Potencjał inwestycyjny

Blue Residence oferuje doskonałe możliwości zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.

📈 Silny popyt na wynajem w okolicy Long Beach
🏖 Odległość od morza
🏡 Nieruchomości gotowe do wynajęcia
💎 Długoterminowy potencjał wzrostu kapitału

Blue Residence łączy w sobie nowoczesny komfort, śródziemnomorski urok i doskonałą lokalizację wybrzeża w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na Cyprze Północnym.

Lokalizacja na mapie

Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny

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Kompleks mieszkalny The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$194,503
VAT
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