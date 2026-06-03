Kompleks mieszkalny The Blue Residence

Blue Residence jest premium rozwoju mieszkalnego znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy kurortu Iskele, Long Beach, jednym z najbardziej pożądanych miejsc na północnym Cyprze.

W połączeniu z nowoczesną architekturą, otoczeniem krajobrazu i doskonałymi udogodnieniami projekt oferuje idealny styl życia na stałe, wakacje lub inwestycje.

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📍 Pierwsza lokalizacja

Blue Residence znajduje się w centrum szybko rozwijającej się dzielnicy turystycznej Iskele.

Najważniejsze cechy lokalizacji:

🏖 Tylko 1 km od Long Beach

🌊 Krystalicznie czyste wody śródziemnomorskie i piaszczyste plaże

🚴 Ścieżki spacerowe i rowerowe wzdłuż linii brzegowej

🍽 Restauracje, kawiarnie i sklepy w pobliżu

🏙 20 minut od centrum Famagusta

✈️ Łatwy dostęp do lotnisk na wyspie

Long Beach jest powszechnie uznawane za jeden z najbardziej obiecujących miejsc inwestycyjnych na północnym Cyprze.

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🏡 Architektura i koncepcja

Blue Residence oferuje elegancką współczesną architekturę, która zapewnia komfort, styl i funkcjonalność.

✨ Nowoczesny projekt architektoniczny

🌿 Profesjonalnie ogrodów krajobrazowych

💡 Ozdobne oświetlenie zewnętrzne

🌴 Tropikalne ogrody i obszary relaksu

Rozwój tworzy prawdziwą śródziemnomorską atmosferę kurortu przez cały rok.

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🏠 Rodzaje własności

Projekt składa się z 5 bloków i oferuje wiele gotowych do poruszania się w apartamentach:

✔ 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)

✔ 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)

✔ 3-pokojowe apartamenty (3 + 1)

Wszystkie rezydencje wyposażone są w praktyczne układy, przestronne obszary mieszkalne i nowoczesne wykończenia.

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🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Mieszkańcy korzystają z szerokiej gamy obiektów stylu życia:

🏊 Baseny i obszary rekreacyjne

🏋️ Centrum fitness

Obiekty SISPA

🌿 Rodzinne obszary rekreacyjne

🎠 Pomieszczenia dla dzieci

🚶 Ścieżki spacerowe

🎾 Aktywny styl życia i obszary sportowe

Wszystko potrzebne do komfortowego życia w stylu resort jest dostępna w ramach rozwoju.

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🛡 Bezpieczeństwo i komfort

🔒 Gated and security community

🛡 Kontrolowane systemy dostępu i bezpieczeństwa

🌿 Dobrze utrzymane tereny krajobrazowe

🚗 Wyposażenie parkingowe

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💰 Potencjał inwestycyjny

Blue Residence oferuje doskonałe możliwości zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.

📈 Silny popyt na wynajem w okolicy Long Beach

🏖 Odległość od morza

🏡 Nieruchomości gotowe do wynajęcia

💎 Długoterminowy potencjał wzrostu kapitału

Blue Residence łączy w sobie nowoczesny komfort, śródziemnomorski urok i doskonałą lokalizację wybrzeża w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na Cyprze Północnym.