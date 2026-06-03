Kompleks mieszkalny The Blue Residence

Blue Residence jest premium rozwoju mieszkalnego znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy kurortu Iskele, Long Beach, jednym z najbardziej pożądanych miejsc na północnym Cyprze.
W połączeniu z nowoczesną architekturą, otoczeniem krajobrazu i doskonałymi udogodnieniami projekt oferuje idealny styl życia na stałe, wakacje lub inwestycje.
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📍 Pierwsza lokalizacja
Blue Residence znajduje się w centrum szybko rozwijającej się dzielnicy turystycznej Iskele.
Najważniejsze cechy lokalizacji:
🏖 Tylko 1 km od Long Beach
🌊 Krystalicznie czyste wody śródziemnomorskie i piaszczyste plaże
🚴 Ścieżki spacerowe i rowerowe wzdłuż linii brzegowej
🍽 Restauracje, kawiarnie i sklepy w pobliżu
🏙 20 minut od centrum Famagusta
✈️ Łatwy dostęp do lotnisk na wyspie
Long Beach jest powszechnie uznawane za jeden z najbardziej obiecujących miejsc inwestycyjnych na północnym Cyprze.
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🏡 Architektura i koncepcja
Blue Residence oferuje elegancką współczesną architekturę, która zapewnia komfort, styl i funkcjonalność.
✨ Nowoczesny projekt architektoniczny
🌿 Profesjonalnie ogrodów krajobrazowych
💡 Ozdobne oświetlenie zewnętrzne
🌴 Tropikalne ogrody i obszary relaksu
Rozwój tworzy prawdziwą śródziemnomorską atmosferę kurortu przez cały rok.
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🏠 Rodzaje własności
Projekt składa się z 5 bloków i oferuje wiele gotowych do poruszania się w apartamentach:
✔ 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)
✔ 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)
✔ 3-pokojowe apartamenty (3 + 1)
Wszystkie rezydencje wyposażone są w praktyczne układy, przestronne obszary mieszkalne i nowoczesne wykończenia.
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🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Mieszkańcy korzystają z szerokiej gamy obiektów stylu życia:
🏊 Baseny i obszary rekreacyjne
🏋️ Centrum fitness
Obiekty SISPA
🌿 Rodzinne obszary rekreacyjne
🎠 Pomieszczenia dla dzieci
🚶 Ścieżki spacerowe
🎾 Aktywny styl życia i obszary sportowe
Wszystko potrzebne do komfortowego życia w stylu resort jest dostępna w ramach rozwoju.
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🛡 Bezpieczeństwo i komfort
🔒 Gated and security community
🛡 Kontrolowane systemy dostępu i bezpieczeństwa
🌿 Dobrze utrzymane tereny krajobrazowe
🚗 Wyposażenie parkingowe
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💰 Potencjał inwestycyjny
Blue Residence oferuje doskonałe możliwości zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.
📈 Silny popyt na wynajem w okolicy Long Beach
🏖 Odległość od morza
🏡 Nieruchomości gotowe do wynajęcia
💎 Długoterminowy potencjał wzrostu kapitału
Blue Residence łączy w sobie nowoczesny komfort, śródziemnomorski urok i doskonałą lokalizację wybrzeża w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na Cyprze Północnym.