Kompleks mieszkalny Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.

Od właściciela!

Studio, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty z meblami i bez nich są na sprzedaż.

Duży projekt na drugim wybrzeżu o łącznej powierzchni 61,000 m2, na którym znajduje się 326 nieruchomości.

Kompleks ma na celu stworzenie życia marzeń, które łatwo integruje się w naturalny projekt krajobrazu i pozwala poczuć bogaty smak ekskluzywnego życia.

Wszystkie apartamenty są sprzedawane z pełnym wykończeniem, zestaw kuchenny z blatem, built- w szafie w sypialni, w pełni wyposażona łazienka.

Wszyscy mieszkańcy kompleksu mogą korzystać z infrastruktury pierwszej części projektu, która znajduje się na pierwszej linii brzegowej.

Typ własności:

► Studia od 48 m2

► Apartamenty (1 + 1) - 81 m2

► LOFT apartamenty (1 + 1) - 69 m2

► LOFT apartamenty (2 + 1) od 112 m2

► Apartamenty (3 + 1) - 163 m2

► LOFT apartamenty (3 + 1) od 174 m2

Infrastruktura:

Basen odkryty

Kryty basen

Basen dla dzieci

Centrum fitness

Ścieżka rowerowa

Restauracja

Park wodny

Plac zabaw dla dzieci

Ścieżka spacerowa

Sąd koszykówki

Główne cechy:

Kuchnia z wysokiej jakości budynku w meblach

Budynek w szafie

W pełni wyposażona łazienka

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i na ścianach w łazience

Panoramiczne okna podwójne

Balkon

Szklane balustrady na balkonie

Podłoga z płytek ceramicznych

Infrastruktura klimatyzacji

Infrastruktura dla Internetu i telewizji

Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach

Zbiornik do przechowywania wody

Parking samochodowy

Doskonała lokalizacja:

5 minut jazdy od najlepszych 5-gwiazdkowych hoteli

2 km do miejscowości i przystani rybackiej Boaz

30 minut jazdy do bramy Karpaz Marina

15 minut jazdy do Famagusta

15 minut do lotniska Gecitkale

30 minut do lotniska Ercan

60 minut do lotniska Larnaca

Przy zakupie tego mieszkania - rejestracja zezwolenia na pobyt, konta bankowego, prawa jazdy i ubezpieczenia medycznego na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!