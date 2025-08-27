  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.

Trikomo, Cypr Północny
od
$176,478
BTC
2.0991712
ETH
110.0265350
USDT
174 481.1037674
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
Zostawić wniosek
ID: 27506
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane studio o powierzchni 48.8 - 55.6 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Court Yard.

Studio posiada salon z telewizorem i podwójnym łóżkiem, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, w tym płytą grzewczą, okapem i lodówką.

Projekt charakteryzuje się dużym terenem i różnorodnymi strefami rekreacyjnymi, a kompleks został przemyślany i dostosowany do życzeń klientów.

Infrastruktura kompleksu obejmuje dwa baseny – zewnętrzny i kryty (ogrzewany), place zabaw, kawiarnię, spa, usługi medyczne, bankomat, pralnię chemiczną i wiele innych.

Projekt idealnie nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako inwestycja pod wynajem.

Infrastruktura:

  • Oddzielny parking
  • Projektowanie ogrodów
  • Dwa baseny – zewnętrzny i kryty, podgrzewany
  • Restauracja, kawiarnia przy basenie
  • Centrum rekreacji
  • Place zabaw dla dzieci
  • Ścieżki piesze i rowerowe
  • Market
  • Pralnia chemiczna
  • Całodobowa ochrona
  • Boisko sportowe

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
