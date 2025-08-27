Kompleks mieszkalny Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.

Umeblowane studio o powierzchni 48.8 - 55.6 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Court Yard.

Studio posiada salon z telewizorem i podwójnym łóżkiem, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, w tym płytą grzewczą, okapem i lodówką.

Projekt charakteryzuje się dużym terenem i różnorodnymi strefami rekreacyjnymi, a kompleks został przemyślany i dostosowany do życzeń klientów.

Infrastruktura kompleksu obejmuje dwa baseny – zewnętrzny i kryty (ogrzewany), place zabaw, kawiarnię, spa, usługi medyczne, bankomat, pralnię chemiczną i wiele innych.

Projekt idealnie nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako inwestycja pod wynajem.

Infrastruktura:

Oddzielny parking

Projektowanie ogrodów

Dwa baseny – zewnętrzny i kryty, podgrzewany

Restauracja, kawiarnia przy basenie

Centrum rekreacji

Place zabaw dla dzieci

Ścieżki piesze i rowerowe

Market

Pralnia chemiczna

Całodobowa ochrona

Boisko sportowe

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!