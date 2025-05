Bogazi, Cypr Północny

Pod błękitnym niebem obok malowniczych gór... Caesar Blue — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w pobliżu piaszczystej plaży nad Morzem Śródziemnym. W pełni wyposażony apartament otoczony pachnącymi ogrodami i Aqua Club — to prawdziwa dekoracja Cypru Północnego. Do Państwa dyspoz…