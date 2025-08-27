  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.

Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.

Bogazi, Cypr Północny
od
$145,493
BTC
1.7306143
ETH
90.7088953
USDT
143 847.0109596
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
Zostawić wniosek
ID: 27500
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Bogazi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane studio o powierzchni 46 m2 w kompleksie Four Seasons Life nad samym morzem.

Duży projekt na drugiej linii brzegowej o łącznej powierzchni 61 000 m2, na którym znajduje się 326 nieruchomości.

Kompleks został zaprojektowany z myślą o stworzeniu wymarzonego życia, które z łatwością integruje się z naturalnym krajobrazem i pozwala poczuć bogaty smak ekskluzywnego życia.

Na sprzedaż dostępne są studia, apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami, z meblami lub bez.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Basen kryty
  • Brodzik dla dzieci
  • Sala fitness
  • Ścieżka rowerowa
  • Restauracja
  • Park wodny
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Ścieżka spacerowa
  • Boisko do koszykówki

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, założenie konta bankowego, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Bogazi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Salos beach
Akanthou, Cypr Północny
od
$265,973
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$134,505
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Cypr Północny
od
$184,884
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Kitrea, Cypr Północny
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Bogazi, Cypr Północny
od
$148,072
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Bogazi, Cypr Północny
od
$145,493
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$278,638
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Kitrea, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Luxury Life
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$1,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne wille na wybrzeżuNowy unikalny projekt NorthernLAND jest uroczy kompleks 7 willi, które znajdują się zaledwie 60 metrów od wybrzeża. Każda willa oferuje wspaniały widok na morze, wszystkie obiekty wyróżniają się wyjątkową architekturą. Opcja ta będzie odwoływać się do wszystkich, k…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się