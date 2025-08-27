Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.

Umeblowane studio o powierzchni 46 m2 w kompleksie Four Seasons Life nad samym morzem.

Duży projekt na drugiej linii brzegowej o łącznej powierzchni 61 000 m2, na którym znajduje się 326 nieruchomości.

Kompleks został zaprojektowany z myślą o stworzeniu wymarzonego życia, które z łatwością integruje się z naturalnym krajobrazem i pozwala poczuć bogaty smak ekskluzywnego życia.

Na sprzedaż dostępne są studia, apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami, z meblami lub bez.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Basen kryty

Brodzik dla dzieci

Sala fitness

Ścieżka rowerowa

Restauracja

Park wodny

Plac zabaw dla dzieci

Ścieżka spacerowa

Boisko do koszykówki

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, założenie konta bankowego, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!