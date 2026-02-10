Kompleks mieszkalny HERA

HERA - 5 -------------------------------------------------- Luksus w sercu Bafry 👑
Położony w Bafra, Iskele, HERA znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i szybko rozwijających się centrów turystycznych Północnego Cypru 🌴
Po cichej nadmorskiej miejscowości, Bafra przekształciła się w ciągu ostatnich 10-15 lat w światowej klasy ośrodek przeznaczenia.
Obszar słynie z kilometrów piaszczystych śródziemnomorskich plaż, uważanych za najczystsze na Cyprze 🌊
Spokojne otoczenie w połączeniu z łatwym dostępem do zabytków i nowoczesnych atrakcji tworzą doskonałą równowagę spokoju i stylu życia.
Ze względu na oficjalny status Centrum Turystycznego Bafra, budownictwo mieszkaniowe jest ograniczone, nadając wyjątkową wartość inwestycjom opartym na hotelach - czyniąc HERA naprawdę ekskluzywną okazją 💎
O projekcie
Nazwany po Hera, greckiej bogini kobiet i królowych, projekt reprezentuje elegancję, prestiż i wyrafinowane życie 👑
HERA oferuje rzadką możliwość posiadania części pięciogwiazdkowego hotelu z indywidualnymi aktami własności na północnym Cyprze.
Otoczony luksusowymi 5-gwiazdkowymi hotelami z kasynami w stylu Las Vegas- oraz trzema nowymi hotelami i międzynarodowym polu golfowym zaplanowanym w ciągu najbliższych pięciu lat, HERA jest ustawiona na wybitny wzrost kapitału 📈
Szczegóły projektu
9 bloków, 4 piętra
Łącznie 462 pokoje
62 pokoje Superior
400 pokoje Grand Suite
Usługi hotelowe
✨ Transfer na plażę, bazar i kasyna
✨ Odbiór & lobby
✨ Usługi Bellboy & valet
✨ Sprzątanie na sucho
✨ Obsługa hotelowa
✨ Osobistych asystentów i trenerów
✨ Animatorzy i nianie
✨ Transfery lotnicze
✨ Dział zarządzania wynajmem
Udogodnienia i styl życia
🏊 Basen kryty i odkryty
🌊 Basen wodny ze zjeżdżalniami
💆 Centrum Spa & Wellness
🏋 Centrum fitness i Zumba
🔥 Sauna i Hammam
👶 Plac zabaw dla dzieci i przedszkola
⛳ Golf court
🎶 Klub nocny
🍽 A la carte restauracja
🍸 Lobby i bar bilardowy
🅿️ Parking kryty i na zewnątrz
🏢 Sale konferencyjne
HERA jest czymś więcej niż nieruchomością.
To pięciogwiazdkowy styl życia, silna inwestycja i królewskie doświadczenie w jednym z najbardziej obiecujących regionów Północnego Cypru 👑✨