Kompleks mieszkalny HERA

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Wioska
    Vokolida

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

HERA - 5 -------------------------------------------------- Luksus w sercu Bafry 👑

Położony w Bafra, Iskele, HERA znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i szybko rozwijających się centrów turystycznych Północnego Cypru 🌴
Po cichej nadmorskiej miejscowości, Bafra przekształciła się w ciągu ostatnich 10-15 lat w światowej klasy ośrodek przeznaczenia.

Obszar słynie z kilometrów piaszczystych śródziemnomorskich plaż, uważanych za najczystsze na Cyprze 🌊
Spokojne otoczenie w połączeniu z łatwym dostępem do zabytków i nowoczesnych atrakcji tworzą doskonałą równowagę spokoju i stylu życia.

Ze względu na oficjalny status Centrum Turystycznego Bafra, budownictwo mieszkaniowe jest ograniczone, nadając wyjątkową wartość inwestycjom opartym na hotelach - czyniąc HERA naprawdę ekskluzywną okazją 💎

O projekcie

Nazwany po Hera, greckiej bogini kobiet i królowych, projekt reprezentuje elegancję, prestiż i wyrafinowane życie 👑
HERA oferuje rzadką możliwość posiadania części pięciogwiazdkowego hotelu z indywidualnymi aktami własności na północnym Cyprze.

Otoczony luksusowymi 5-gwiazdkowymi hotelami z kasynami w stylu Las Vegas- oraz trzema nowymi hotelami i międzynarodowym polu golfowym zaplanowanym w ciągu najbliższych pięciu lat, HERA jest ustawiona na wybitny wzrost kapitału 📈

Szczegóły projektu

  • 9 bloków, 4 piętra

  • Łącznie 462 pokoje

    • 62 pokoje Superior

    • 400 pokoje Grand Suite

Usługi hotelowe

✨ Transfer na plażę, bazar i kasyna
✨ Odbiór & lobby
✨ Usługi Bellboy & valet
✨ Sprzątanie na sucho
✨ Obsługa hotelowa
✨ Osobistych asystentów i trenerów
✨ Animatorzy i nianie
✨ Transfery lotnicze
✨ Dział zarządzania wynajmem

Udogodnienia i styl życia

🏊 Basen kryty i odkryty
🌊 Basen wodny ze zjeżdżalniami
💆 Centrum Spa & Wellness
🏋 Centrum fitness i Zumba
🔥 Sauna i Hammam
👶 Plac zabaw dla dzieci i przedszkola
⛳ Golf court
🎶 Klub nocny
🍽 A la carte restauracja
🍸 Lobby i bar bilardowy
🅿️ Parking kryty i na zewnątrz
🏢 Sale konferencyjne

HERA jest czymś więcej niż nieruchomością.
To pięciogwiazdkowy styl życia, silna inwestycja i królewskie doświadczenie w jednym z najbardziej obiecujących regionów Północnego Cypru 👑✨

Lokalizacja na mapie

Vokolida, Cypr Północny

