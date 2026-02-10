Kompleks mieszkalny HERA

HERA - 5 -------------------------------------------------- Luksus w sercu Bafry 👑

Położony w Bafra, Iskele, HERA znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i szybko rozwijających się centrów turystycznych Północnego Cypru 🌴

Po cichej nadmorskiej miejscowości, Bafra przekształciła się w ciągu ostatnich 10-15 lat w światowej klasy ośrodek przeznaczenia.

Obszar słynie z kilometrów piaszczystych śródziemnomorskich plaż, uważanych za najczystsze na Cyprze 🌊

Spokojne otoczenie w połączeniu z łatwym dostępem do zabytków i nowoczesnych atrakcji tworzą doskonałą równowagę spokoju i stylu życia.

Ze względu na oficjalny status Centrum Turystycznego Bafra, budownictwo mieszkaniowe jest ograniczone, nadając wyjątkową wartość inwestycjom opartym na hotelach - czyniąc HERA naprawdę ekskluzywną okazją 💎

O projekcie

Nazwany po Hera, greckiej bogini kobiet i królowych, projekt reprezentuje elegancję, prestiż i wyrafinowane życie 👑

HERA oferuje rzadką możliwość posiadania części pięciogwiazdkowego hotelu z indywidualnymi aktami własności na północnym Cyprze.

Otoczony luksusowymi 5-gwiazdkowymi hotelami z kasynami w stylu Las Vegas- oraz trzema nowymi hotelami i międzynarodowym polu golfowym zaplanowanym w ciągu najbliższych pięciu lat, HERA jest ustawiona na wybitny wzrost kapitału 📈

Szczegóły projektu

9 bloków, 4 piętra

Łącznie 462 pokoje 62 pokoje Superior 400 pokoje Grand Suite



Usługi hotelowe

✨ Transfer na plażę, bazar i kasyna

✨ Odbiór & lobby

✨ Usługi Bellboy & valet

✨ Sprzątanie na sucho

✨ Obsługa hotelowa

✨ Osobistych asystentów i trenerów

✨ Animatorzy i nianie

✨ Transfery lotnicze

✨ Dział zarządzania wynajmem

Udogodnienia i styl życia

🏊 Basen kryty i odkryty

🌊 Basen wodny ze zjeżdżalniami

💆 Centrum Spa & Wellness

🏋 Centrum fitness i Zumba

🔥 Sauna i Hammam

👶 Plac zabaw dla dzieci i przedszkola

⛳ Golf court

🎶 Klub nocny

🍽 A la carte restauracja

🍸 Lobby i bar bilardowy

🅿️ Parking kryty i na zewnątrz

🏢 Sale konferencyjne

HERA jest czymś więcej niż nieruchomością.

To pięciogwiazdkowy styl życia, silna inwestycja i królewskie doświadczenie w jednym z najbardziej obiecujących regionów Północnego Cypru 👑✨