Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.

Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019!

Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem.

Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad 3 kilometrów.

Przestrzeń apartamentu została starannie zaprojektowana w najdrobniejszych szczegółach:

Część sypialna z podwójnym łóżkiem i tapicerowanym zagłówkiem, wygodną sofą oraz kącik wypoczynkowy z panoramicznymi oknami z widokiem na morze i miasto.

Kuchnia wyposażona jest w płytę kuchenną, piekarnik, zmywarkę do zabudowy, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny i zlew ze stali nierdzewnej.

Oddzielna szafa zapewnia miejsce na pralkę i podgrzewacz wody, tworząc schludne i funkcjonalne wnętrze.

Kompleks i jego otoczenie oferują wszystkie niezbędne udogodnienia do życia i relaksu. Idealny na stałe miejsce zamieszkania lub wynajem wakacyjny, to również świetna inwestycja.

Udogodnienia:

Hotel 5-gwiazdkowy

Kasyno

10 basenów (7000 m²)

Baseny dla dzieci

Park wodny

Basen na dachu z barem

Plac zabaw dla dzieci i tereny parkowe

Aranżacja terenu

Ochrona przy wejściu, monitoring

Automatyczne bramy

Bar

Sklep

Kort tenisowy

Boiska do siatkówki i koszykówki

Siłownia

Restauracja i kawiarnia

Klub nocny

Bar na plaży

Masaże i spa

Sauna

Doskonała lokalizacja:

600 metrów od piaszczystej plaży

5 minut jazdy od najlepszych 5-gwiazdkowych hoteli Artemida i Arka Noego

5 minut jazdy od przystani Boaz

5 minut jazdy od ruin starożytnego miasta Salamis

10 minut jazdy od Famagusty

30 minut jazdy od przystani Karpaz Gate

30 minut jazdy od lotniska Ercan

45 minut jazdy od lotniska w Larnace

Przy zakupie dowolnego Kupując nieruchomość, otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny — wszystko bezpłatnie!