Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.

Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019!
Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem.
Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad 3 kilometrów.
Przestrzeń apartamentu została starannie zaprojektowana w najdrobniejszych szczegółach:
Część sypialna z podwójnym łóżkiem i tapicerowanym zagłówkiem, wygodną sofą oraz kącik wypoczynkowy z panoramicznymi oknami z widokiem na morze i miasto.
Kuchnia wyposażona jest w płytę kuchenną, piekarnik, zmywarkę do zabudowy, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny i zlew ze stali nierdzewnej.
Oddzielna szafa zapewnia miejsce na pralkę i podgrzewacz wody, tworząc schludne i funkcjonalne wnętrze.
Kompleks i jego otoczenie oferują wszystkie niezbędne udogodnienia do życia i relaksu. Idealny na stałe miejsce zamieszkania lub wynajem wakacyjny, to również świetna inwestycja.
Przy zakupie dowolnego Kupując nieruchomość, otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny — wszystko bezpłatnie!