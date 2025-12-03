  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Cypr Północny
od
$169,240
20
ID: 32982
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3445
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019!

Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem.

Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad 3 kilometrów.

Przestrzeń apartamentu została starannie zaprojektowana w najdrobniejszych szczegółach:

Część sypialna z podwójnym łóżkiem i tapicerowanym zagłówkiem, wygodną sofą oraz kącik wypoczynkowy z panoramicznymi oknami z widokiem na morze i miasto.

Kuchnia wyposażona jest w płytę kuchenną, piekarnik, zmywarkę do zabudowy, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny i zlew ze stali nierdzewnej.

Oddzielna szafa zapewnia miejsce na pralkę i podgrzewacz wody, tworząc schludne i funkcjonalne wnętrze.

Kompleks i jego otoczenie oferują wszystkie niezbędne udogodnienia do życia i relaksu. Idealny na stałe miejsce zamieszkania lub wynajem wakacyjny, to również świetna inwestycja.

Udogodnienia:

  • Hotel 5-gwiazdkowy
  • Kasyno
  • 10 basenów (7000 m²)
  • Baseny dla dzieci
  • Park wodny
  • Basen na dachu z barem
  • Plac zabaw dla dzieci i tereny parkowe
  • Aranżacja terenu
  • Ochrona przy wejściu, monitoring
  • Automatyczne bramy
  • Bar
  • Sklep
  • Kort tenisowy
  • Boiska do siatkówki i koszykówki
  • Siłownia
  • Restauracja i kawiarnia
  • Klub nocny
  • Bar na plaży
  • Masaże i spa
  • Sauna

Doskonała lokalizacja:

  • 600 metrów od piaszczystej plaży
  • 5 minut jazdy od najlepszych 5-gwiazdkowych hoteli Artemida i Arka Noego
  • 5 minut jazdy od przystani Boaz
  • 5 minut jazdy od ruin starożytnego miasta Salamis
  • 10 minut jazdy od Famagusty
  • 30 minut jazdy od przystani Karpaz Gate
  • 30 minut jazdy od lotniska Ercan
  • 45 minut jazdy od lotniska w Larnace

Przy zakupie dowolnego Kupując nieruchomość, otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny — wszystko bezpłatnie!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

