Kompleks mieszkalny Olive Court 2

Sąd ds. Oliwy z Oliwek 2 - nowoczesny kompleks w Jeni Boazici 🌿🏡
Olive Court 2 znajduje się w Yeni Boğaziçi, zaledwie 10 minut spacerem od morza.
Projekt obejmuje 58 rezydencji, łączących nowoczesną architekturę, przemyślane planowanie i zielone otoczenie. Każdy szczegół jest przemyślany na wygodne życie w pobliżu natury.
-
Rodzaje mieszkań
1.️⃣ 1 + 1
• Powierzchnia: 90 m2 + 13 m2 taras
• Cena od 99 000 GBP
2.️⃣ Triplex 3 + 2
• Dwa tarasy + własny ogród
• Cena: 250.000 GBP
-
Infrastruktura sądu ds. oliwek 2 🌴
• Basen odkryty 45 metrów długości
• Dodatkowy basen
• Infrastruktura podziemna Olive Court 1
• SPA, sauna, hammam
• Kryty basen 50 m2
• Nowoczesne gimnazjum
-
Warunki płatności 💳
• 70% - zaliczka
• 30% - raty na 24 miesiące