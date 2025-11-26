  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Olive Court 2

Trikomo, Cypr Północny
$130,371
ID: 32939
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Sąd ds. Oliwy z Oliwek 2 - nowoczesny kompleks w Jeni Boazici 🌿🏡

Olive Court 2 znajduje się w Yeni Boğaziçi, zaledwie 10 minut spacerem od morza.
Projekt obejmuje 58 rezydencji, łączących nowoczesną architekturę, przemyślane planowanie i zielone otoczenie. Każdy szczegół jest przemyślany na wygodne życie w pobliżu natury.

-

Rodzaje mieszkań

1.️⃣ 1 + 1
• Powierzchnia: 90 m2 + 13 m2 taras
• Cena od 99 000 GBP

2.️⃣ Triplex 3 + 2
• Dwa tarasy + własny ogród
• Cena: 250.000 GBP

-

Infrastruktura sądu ds. oliwek 2 🌴

• Basen odkryty 45 metrów długości
• Dodatkowy basen
• Infrastruktura podziemna Olive Court 1
• SPA, sauna, hammam
• Kryty basen 50 m2
• Nowoczesne gimnazjum

-

Warunki płatności 💳

• 70% - zaliczka
• 30% - raty na 24 miesiące

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

