  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Cypr Północny
od
$213,304
BTC
2.5372097
ETH
132.9860073
USDT
210 890.4488133
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
Zostawić wniosek
ID: 32995
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3378
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 4.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 64 m² w prestiżowym kompleksie Grand Sapphire Resort CASINO, 600 metrów od Long Beach.

Pakiet designerski (meble i sprzęt AGD) wliczony w cenę.

Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad trzech kilometrów.

Infrastruktura:

  • Hotel 5-gwiazdkowy
  • Kasyno
  • 10 basenów (7000 m²)
  • Park wodny
  • Baseny dla dzieci
  • Baseny na dachu z barem
  • Centrum fitness
  • Centrum SPA: jacuzzi, sauna, hammam, masaże itp.
  • Restauracje, bary i kawiarnie
  • Sklepy
  • Kina plenerowe i kryte
  • Klub nocny
  • Kasyno
  • Klub dla dzieci
  • Plaża i bar na plaży
  • Kort tenisowy
  • Boiska do siatkówki, koszykówki i mini piłki nożnej
  • Aranżacja terenu i park
  • Wejścia z poziomu gruntu, wygodne dla rodziców z wózkami dziecięcymi
  • Ochrona przy wejściu, monitoring
  • Automatyczne bramy

Przy zakupie dowolnej nieruchomości otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny, gratis!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Templos, Cypr Północny
od
$696,596
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Cypr Północny
od
$133,159
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$107,022
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$54,303
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$213,304
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,460
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 46–198 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Nowoczesny LCD znajduje się 600 metrów od malowniczej piaszczystej plaży Morza Śródziemnego, ma rozwiniętą infrastrukturę odpowiednią do rekreacji i stałego pobytu: baseny, sauna, łaźnia turecka, sala fitness, place sportowe i zabaw, mini park wodny dla dzieci, spa, sklepy, apteka, szpital, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0
146,738
Mieszkanie 2 pokoi
79.0
188,182
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
466,895
Mieszkanie 4 pokoi
198.0
660,322
Kawalerka
46.0 – 51.0
121,393 – 157,670
Deweloper
Afik
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Cypr Północny
od
$128,144
Żyć w klarownym BluKoronować swoje życie z radością i relaksu życia Iskele, gdzie złote piaski i doskonałe odcienie Blu spełnia wspaniałe widoki na wybrzeże północnego Cypru. Obejmij kulturę śródziemnomorską, wygrzewaj się w słońcu i ciesz się życiem. Grand Sapphire Blu jest idealnym wyborem…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Bogazi, Cypr Północny
od
$165,593
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 50–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Pod błękitnym niebem obok malowniczych gór... Caesar Blue — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w pobliżu piaszczystej plaży nad Morzem Śródziemnym. W pełni wyposażony apartament otoczony pachnącymi ogrodami i Aqua Club — to prawdziwa dekoracja Cypru Północnego. Do Państwa dyspoz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
205,834
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
255,339
Mieszkanie 3 pokoi
100.0
512,686
Kawalerka
50.0
174,821
Deweloper
Afik
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się