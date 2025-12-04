Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 64 m² w prestiżowym kompleksie Grand Sapphire Resort CASINO, 600 metrów od Long Beach.

Pakiet designerski (meble i sprzęt AGD) wliczony w cenę.

Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad trzech kilometrów.

Infrastruktura:

Hotel 5-gwiazdkowy

Kasyno

10 basenów (7000 m²)

Park wodny

Baseny dla dzieci

Baseny na dachu z barem

Centrum fitness

Centrum SPA: jacuzzi, sauna, hammam, masaże itp.

Restauracje, bary i kawiarnie

Sklepy

Kina plenerowe i kryte

Klub nocny

Kasyno

Klub dla dzieci

Plaża i bar na plaży

Kort tenisowy

Boiska do siatkówki, koszykówki i mini piłki nożnej

Aranżacja terenu i park

Wejścia z poziomu gruntu, wygodne dla rodziców z wózkami dziecięcymi

Ochrona przy wejściu, monitoring

Automatyczne bramy

Przy zakupie dowolnej nieruchomości otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny, gratis!