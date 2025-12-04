Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 64 m² w prestiżowym kompleksie Grand Sapphire Resort CASINO, 600 metrów od Long Beach.
Pakiet designerski (meble i sprzęt AGD) wliczony w cenę.
Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad trzech kilometrów.
Infrastruktura:
Przy zakupie dowolnej nieruchomości otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny, gratis!