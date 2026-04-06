Kompleks mieszkalny Magnolia Residence

Magnolia Residence - nowoczesne inteligentne życie w Iskele 🌴

Magnolia Rezydencja to innowacyjny rozwój mieszkaniowy położony w Iskele, zaprojektowany dla tych, którzy cenią nowoczesny styl życia, komfort i technologię.

Zainspirowany kwiatem magnolii - symbolem stabilności, harmonii i dobrobytu - projekt odzwierciedla te wartości w każdym szczególe.

Magnolia Rezydencja to nie tylko miejsce do życia, ale nowy standard życia, łączący architekturę, technologię i atmosferę w stylu resort.

🏡 O projekcie

Rozwój oferuje ograniczoną liczbę jednostek, zapewniając komfort i prywatność:

• 36- 38 apartamentów (studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1)

• formaty: standardowe i duplex

• 6 małych willi

• 5 odłączonych willi

Każda nieruchomość jest zaprojektowana z uwzględnieniem przestrzeni, funkcjonalności i współczesnego projektowania.

🌿 Cechy projektu

📱 inteligentne technologie domowe i automatyzacja

🏡 nowoczesna koncepcja architektoniczna

🌿 środowisko krajobrazowe

🔒 prywatność i bezpieczeństwo

Magnolia Rezydencja oferuje doskonałą równowagę między komfortem miejskim a spokojnym życiem.

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

🏊 basen (55 × 10 m)

👶 basen dla dzieci ze zjeżdżalniami

🏋️ sala gimnastyczna

☕ Stołówka i miniarket

🌳 park krajobrazowy i tereny spacerowe

🎠 plac zabaw

🚗 Stacje ładowania samochodów elektrycznych

🛡 falista społeczność z 24 / 7 bezpieczeństwa

📹 System CCTV

🚧 sterowane wejście z barierą

🚌 transfer na plażę

📍 Lokalizacja

Położony w Iskele, jednym z szybko rosnących obszarów północnego Cypru.

Region jest znany z:

🏖 bliskość do Long Beach

🏗 szybko rozwijająca się infrastruktura

📈 silny potencjał inwestycyjny

Magnolia Rezydencja oferuje doskonałe połączenie nowoczesnej technologii, komfortu i wartości inwestycyjnej. 🌿✨