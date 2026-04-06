  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Magnolia Residence

Kompleks mieszkalny Magnolia Residence

Trikomo, Cypr Północny
od
$213,283
BTC
2.5369608
ETH
132.9729646
USDT
210 869.7655335
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 35087
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.04.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Magnolia Residence - nowoczesne inteligentne życie w Iskele 🌴

Magnolia Rezydencja to innowacyjny rozwój mieszkaniowy położony w Iskele, zaprojektowany dla tych, którzy cenią nowoczesny styl życia, komfort i technologię.

Zainspirowany kwiatem magnolii - symbolem stabilności, harmonii i dobrobytu - projekt odzwierciedla te wartości w każdym szczególe.

Magnolia Rezydencja to nie tylko miejsce do życia, ale nowy standard życia, łączący architekturę, technologię i atmosferę w stylu resort.

-

🏡 O projekcie

Rozwój oferuje ograniczoną liczbę jednostek, zapewniając komfort i prywatność:

• 36- 38 apartamentów (studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1)
• formaty: standardowe i duplex
• 6 małych willi
• 5 odłączonych willi

Każda nieruchomość jest zaprojektowana z uwzględnieniem przestrzeni, funkcjonalności i współczesnego projektowania.

-

🌿 Cechy projektu

📱 inteligentne technologie domowe i automatyzacja
🏡 nowoczesna koncepcja architektoniczna
🌿 środowisko krajobrazowe
🔒 prywatność i bezpieczeństwo

Magnolia Rezydencja oferuje doskonałą równowagę między komfortem miejskim a spokojnym życiem.

-

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

🏊 basen (55 × 10 m)
👶 basen dla dzieci ze zjeżdżalniami
🏋️ sala gimnastyczna
☕ Stołówka i miniarket
🌳 park krajobrazowy i tereny spacerowe
🎠 plac zabaw

🚗 Stacje ładowania samochodów elektrycznych
🛡 falista społeczność z 24 / 7 bezpieczeństwa
📹 System CCTV
🚧 sterowane wejście z barierą
🚌 transfer na plażę

-

📍 Lokalizacja

Położony w Iskele, jednym z szybko rosnących obszarów północnego Cypru.

Region jest znany z:

🏖 bliskość do Long Beach
🏗 szybko rozwijająca się infrastruktura
📈 silny potencjał inwestycyjny

-

Magnolia Rezydencja oferuje doskonałe połączenie nowoczesnej technologii, komfortu i wartości inwestycyjnej. 🌿✨

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 106.0
Cena za m², USD 2,012
Cena mieszkania, USD 212,478

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Motides, Cypr Północny
od
$300,348
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille u podnóża Five Fingers Mountains z panoramicznym widokiem na morzeLokalizacja i obszar Przegląd 📍Villas Mediterranean znajduje się u podnóża Five Fingers Mountains, obok lasu i tradycyjnej śródziemnomorskiej wioski Šncesu, zaledwie 1 km na południe od Alsancak Center.🌄 Bujne…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa COASTAL HEAVEN *
Dzielnica mieszkaniowa COASTAL HEAVEN *
Dzielnica mieszkaniowa COASTAL HEAVEN *
Dzielnica mieszkaniowa COASTAL HEAVEN *
Kazivera, Cypr Północny
Cena na żądanie
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Querencia
Dzielnica mieszkaniowa Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$259,640
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się