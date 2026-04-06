Kompleks mieszkalny Magnolia Residence

Magnolia Residence - nowoczesne inteligentne życie w Iskele 🌴
Magnolia Rezydencja to innowacyjny rozwój mieszkaniowy położony w Iskele, zaprojektowany dla tych, którzy cenią nowoczesny styl życia, komfort i technologię.
Zainspirowany kwiatem magnolii - symbolem stabilności, harmonii i dobrobytu - projekt odzwierciedla te wartości w każdym szczególe.
Magnolia Rezydencja to nie tylko miejsce do życia, ale nowy standard życia, łączący architekturę, technologię i atmosferę w stylu resort.
🏡 O projekcie
Rozwój oferuje ograniczoną liczbę jednostek, zapewniając komfort i prywatność:
• 36- 38 apartamentów (studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1)
• formaty: standardowe i duplex
• 6 małych willi
• 5 odłączonych willi
Każda nieruchomość jest zaprojektowana z uwzględnieniem przestrzeni, funkcjonalności i współczesnego projektowania.
🌿 Cechy projektu
📱 inteligentne technologie domowe i automatyzacja
🏡 nowoczesna koncepcja architektoniczna
🌿 środowisko krajobrazowe
🔒 prywatność i bezpieczeństwo
Magnolia Rezydencja oferuje doskonałą równowagę między komfortem miejskim a spokojnym życiem.
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
🏊 basen (55 × 10 m)
👶 basen dla dzieci ze zjeżdżalniami
🏋️ sala gimnastyczna
☕ Stołówka i miniarket
🌳 park krajobrazowy i tereny spacerowe
🎠 plac zabaw
🚗 Stacje ładowania samochodów elektrycznych
🛡 falista społeczność z 24 / 7 bezpieczeństwa
📹 System CCTV
🚧 sterowane wejście z barierą
🚌 transfer na plażę
📍 Lokalizacja
Położony w Iskele, jednym z szybko rosnących obszarów północnego Cypru.
Region jest znany z:
🏖 bliskość do Long Beach
🏗 szybko rozwijająca się infrastruktura
📈 silny potencjał inwestycyjny
Magnolia Rezydencja oferuje doskonałe połączenie nowoczesnej technologii, komfortu i wartości inwestycyjnej. 🌿✨