  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.

Kompleks mieszkalny Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.

Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
BTC
0.9140090
ETH
47.9071191
USDT
75 971.5555468
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
Zostawić wniosek
ID: 27497
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Kawalerka o powierzchni 42 m² w kompleksie SPA, niedaleko piaszczystej plaży Long Beach.

Ten 5-gwiazdkowy kompleks mieszkaniowy położony jest na wybrzeżu Long Beach, ciągnącym się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.

Rozwinięta infrastruktura obejmuje wszystkie udogodnienia kulturalne i sportowe, zapewniając Państwu wygodę i komfort.

Termin zakończenia budowy: oddanie do użytku

Nasze ceny są o 30%-40% niższe niż ceny podobnych apartamentów od dewelopera!

Główne cechy:

  • Przytulny salon
  • Kuchnia z wysokiej jakości zabudową
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience
  • Elektryczny podgrzewacz wody
  • Panoramiczne okna z podwójnymi szybami
  • Szklane balustrady na balkonie

Infrastruktura:

  • Baseny zewnętrzne
  • Jacuzzi
  • Baseny dla dzieci z aquaparkiem
  • Wydzielone strefy do relaksu i opalania przy basenach
  • Kryty basen z jacuzzi i sauną
  • Restauracje, kawiarnia i bar przy basenie
  • Salon SPA
  • Centrum fitness
  • Siłownia i sala sztuk walki
  • Korty tenisowe, boiska do koszykówki i siatkówki
  • Kort do squasha
  • Duży pokój zabaw dla dzieci z konsolami do gier i grami planszowymi
  • Place zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu
  • Bilard
  • Tereny parkowe
  • Place do grillowania
  • Amfiteatr na pokazy filmowe i występy artystów
  • Wypożyczalnia samochodów
  • Bezpłatny transfer na plażę

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$200,537
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$143,119
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,645
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Zespół mieszkaniowy COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Cypr Północny
od
$71,823
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$130,056
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Wellness
Kazivera, Cypr Północny
od
$97,321
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,645
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Największy projekt Północnego CypruNiezwykły projekt, który będzie gospodarzem rezydencji składającej się z 1630 apartamentów i ultraluksusowego hotelu Resort w Iskele Long Beach, jednym z najpiękniejszych wybrzeży Morza Śródziemnego. Grand Sapphire Resort and Residences, największy i najbar…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się