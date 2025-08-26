Kompleks mieszkalny Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Kawalerka o powierzchni 42 m² w kompleksie SPA, niedaleko piaszczystej plaży Long Beach.

Ten 5-gwiazdkowy kompleks mieszkaniowy położony jest na wybrzeżu Long Beach, ciągnącym się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.

Rozwinięta infrastruktura obejmuje wszystkie udogodnienia kulturalne i sportowe, zapewniając Państwu wygodę i komfort.

Termin zakończenia budowy: oddanie do użytku

Nasze ceny są o 30%-40% niższe niż ceny podobnych apartamentów od dewelopera!

Główne cechy:

Przytulny salon

Kuchnia z wysokiej jakości zabudową

W pełni wyposażona łazienka

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience

Elektryczny podgrzewacz wody

Panoramiczne okna z podwójnymi szybami

Szklane balustrady na balkonie

Infrastruktura:

Baseny zewnętrzne

Jacuzzi

Baseny dla dzieci z aquaparkiem

Wydzielone strefy do relaksu i opalania przy basenach

Kryty basen z jacuzzi i sauną

Restauracje, kawiarnia i bar przy basenie

Salon SPA

Centrum fitness

Siłownia i sala sztuk walki

Korty tenisowe, boiska do koszykówki i siatkówki

Kort do squasha

Duży pokój zabaw dla dzieci z konsolami do gier i grami planszowymi

Place zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu

Bilard

Tereny parkowe

Place do grillowania

Amfiteatr na pokazy filmowe i występy artystów

Wypożyczalnia samochodów

Bezpłatny transfer na plażę

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!