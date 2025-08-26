Kompleks mieszkalny Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!
Kawalerka o powierzchni 42 m² w kompleksie SPA, niedaleko piaszczystej plaży Long Beach.
Ten 5-gwiazdkowy kompleks mieszkaniowy położony jest na wybrzeżu Long Beach, ciągnącym się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.
Rozwinięta infrastruktura obejmuje wszystkie udogodnienia kulturalne i sportowe, zapewniając Państwu wygodę i komfort.
Termin zakończenia budowy: oddanie do użytku
Nasze ceny są o 30%-40% niższe niż ceny podobnych apartamentów od dewelopera!
Główne cechy:
Infrastruktura:
Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!