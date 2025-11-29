Kompleks mieszkalny ZK Aventus

Lokalizacja: Iskele

Odległość do morza: 750 m

Powierzchnia gruntu: 22000 m2

Liczba apartamentów: 130

Liczba sąsiednich willi: 12



Opis projektu: Typ komory projektowej, otoczony naturą, z dostępem do wszystkich

niezbędna infrastruktura. Składa się z 7 dwupoziomowych bloków mieszkalnych i 12 kamienic. Każdy blok składa się z dwóch typów apartamentów: standard (pierwsze piętro) i loft (drugie piętro). Wszyscy.

Loft apartamenty mają własny taras na dachu. Wszystkie apartamenty wyposażone są w inteligentny system domu.

Lokalizacja:

• 15 minut od Famagusta

• 750 metrów do plaży

• 5 minut do Iskeli

• 40 minut do lotniska Ercan



Projekt oferuje następujące opcje nieruchomości:

studio

• Apartamenty 1 + 1 (Euroduchka)

Apartamenty 1 + 1 loft (dwupoziomowy)

Apartamenty 2 + 1 (Eurotreshka)

Apartamenty 2 + 1 loft (dwupoziomowy)

Apartamenty 3 + 1 loft (dwupoziomowy)

Apartamenty 4 + 1 loft (dwupoziomowy)

• Townhouses 3 + 1

Infrastruktura LCD:

- odkryty basen

- basen

- odkryty podgrzewany basen

- SPA, sauna, hammam.

- bar przy basenie.

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Restauracja, kawiarnia, bar

- park z miejscami do wypoczynku

- korty tenisowe i siatkarskie

- grill

- plac zabaw

- transfer na morze

- sala gimnastyczna

- kino open- air

Za dodatkową opłatą:

- Jacuzzi na tarasie

Projektowanie pakietu mebli

Warunki zakupu

Depozyt w wysokości 5000 funtów

35% zaliczki

65% rat wolnych od odsetek do września 2028 r.

Gotowość - wrzesień 2027