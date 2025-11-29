  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny ZK Aventus

Kompleks mieszkalny ZK Aventus

Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,446
BTC
1.8727878
ETH
98.1608132
USDT
155 664.3317234
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
22
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32955
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Perivolia tou Trikomou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Lokalizacja: Iskele
Odległość do morza: 750 m
Powierzchnia gruntu: 22000 m2
Liczba apartamentów: 130
Liczba sąsiednich willi: 12

Opis projektu: Typ komory projektowej, otoczony naturą, z dostępem do wszystkich
niezbędna infrastruktura. Składa się z 7 dwupoziomowych bloków mieszkalnych i 12 kamienic. Każdy blok składa się z dwóch typów apartamentów: standard (pierwsze piętro) i loft (drugie piętro). Wszyscy.
Loft apartamenty mają własny taras na dachu. Wszystkie apartamenty wyposażone są w inteligentny system domu.
Lokalizacja:
• 15 minut od Famagusta
• 750 metrów do plaży
• 5 minut do Iskeli
• 40 minut do lotniska Ercan

Projekt oferuje następujące opcje nieruchomości:
studio
• Apartamenty 1 + 1 (Euroduchka)
Apartamenty 1 + 1 loft (dwupoziomowy)
Apartamenty 2 + 1 (Eurotreshka)
Apartamenty 2 + 1 loft (dwupoziomowy)
Apartamenty 3 + 1 loft (dwupoziomowy)
Apartamenty 4 + 1 loft (dwupoziomowy)
• Townhouses 3 + 1
Infrastruktura LCD:
- odkryty basen
- basen
- odkryty podgrzewany basen
- SPA, sauna, hammam.
- bar przy basenie.
- stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Restauracja, kawiarnia, bar
- park z miejscami do wypoczynku
- korty tenisowe i siatkarskie
- grill
- plac zabaw
- transfer na morze
- sala gimnastyczna
- kino open- air

Za dodatkową opłatą:
- Jacuzzi na tarasie
Projektowanie pakietu mebli

Warunki zakupu
Depozyt w wysokości 5000 funtów
35% zaliczki
65% rat wolnych od odsetek do września 2028 r.
Gotowość - wrzesień 2027

Lokalizacja na mapie

Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$202,583
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$146,162
Dzielnica mieszkaniowa Aries Villa Stage 2
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$549,677
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$33,180
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Cypr Północny
od
$184,884
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,446
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$104,399
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Olea Cypr Projekt czeka teraz na wszystkich inwestorów, którzy kochają spokój i naturę. Olea Cyprus Project wyjątkowo spełnia intensywne potrzeby naszych cennych klientów.Na podstawie Państwa potrzeb oferujemy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 mieszkania i 2 + 1, 3 + 1 penthouses.Nasze jednostki są zapro…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$165,982
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się