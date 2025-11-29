Kompleks mieszkalny ZK Aventus

Lokalizacja: Iskele
Odległość do morza: 750 m
Powierzchnia gruntu: 22000 m2
Liczba apartamentów: 130
Liczba sąsiednich willi: 12
Opis projektu: Typ komory projektowej, otoczony naturą, z dostępem do wszystkich
niezbędna infrastruktura. Składa się z 7 dwupoziomowych bloków mieszkalnych i 12 kamienic. Każdy blok składa się z dwóch typów apartamentów: standard (pierwsze piętro) i loft (drugie piętro). Wszyscy.
Loft apartamenty mają własny taras na dachu. Wszystkie apartamenty wyposażone są w inteligentny system domu.
Lokalizacja:
• 15 minut od Famagusta
• 750 metrów do plaży
• 5 minut do Iskeli
• 40 minut do lotniska Ercan
Projekt oferuje następujące opcje nieruchomości:
studio
• Apartamenty 1 + 1 (Euroduchka)
Apartamenty 1 + 1 loft (dwupoziomowy)
Apartamenty 2 + 1 (Eurotreshka)
Apartamenty 2 + 1 loft (dwupoziomowy)
Apartamenty 3 + 1 loft (dwupoziomowy)
Apartamenty 4 + 1 loft (dwupoziomowy)
• Townhouses 3 + 1
Infrastruktura LCD:
- odkryty basen
- basen
- odkryty podgrzewany basen
- SPA, sauna, hammam.
- bar przy basenie.
- stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Restauracja, kawiarnia, bar
- park z miejscami do wypoczynku
- korty tenisowe i siatkarskie
- grill
- plac zabaw
- transfer na morze
- sala gimnastyczna
- kino open- air
Za dodatkową opłatą:
- Jacuzzi na tarasie
Projektowanie pakietu mebli
Warunki zakupu
Depozyt w wysokości 5000 funtów
35% zaliczki
65% rat wolnych od odsetek do września 2028 r.
Gotowość - wrzesień 2027