  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.

Trikomo, Cypr Północny
od
$64,229
BTC
0.7639894
ETH
40.0439500
USDT
63 502.0688223
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 32926
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3066
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 25.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży.

Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków.

Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie kilka minut jazdy samochodem. Kompleks położony jest na zagospodarowanym terenie z basenami i placami zabaw dla dzieci.

W tym kompleksie dostępny jest szeroki wybór apartamentów (jedno-, dwu- i trzypokojowych)!

Najważniejsze cechy:

  • Kuchnia z wbudowanymi szafami
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Elektryczny podgrzewacz wody
  • Okna z podwójnymi szybami
  • Płytki ceramiczne na podłogach i w łazienkach
  • Budynki zostały zaprojektowane tak, aby każdy apartament oferował panoramiczny widok na morze i góry
  • Kompleks został zaprojektowany i zbudowany zgodnie ze standardami hotelu 5-gwiazdkowego

Infrastruktura:

  • 2 duże baseny zewnętrzne
  • Baseny zewnętrzne dla dzieci
  • Duży kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Kompleks SPA (1300 m²)
  • Parking podziemny
  • Restauracja a'la carte
  • Pub irlandzki
  • Bar przy basenie
  • Siłownia
  • Recepcja
  • Firma zarządzająca
  • Kort tenisowy
  • Przedszkole
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Mini park wodny
  • Wypożyczalnia samochodów
  • Bezpłatny transfer do Long Beach
  • Parking podziemny
  • Strzeżony teren kompleksu

Zakup tego apartamentu obejmuje pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny – wszystko bezpłatnie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Akanthou, Cypr Północny
od
$135,104
Zespół mieszkaniowy Life Square
Trikomo, Cypr Północny
od
$704,608
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$54,303
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Cypr Północny
od
$186,814
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$64,229
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Zespół mieszkaniowy Kyrenia Residence
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$61,226
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Wielofunkcyjny kompleks w Kyrenii     W regionie Dogankoy, w centrum Kyrenii, powstaje nowy kompleks na dużą skalę “ Kyrenia Residence ”.     Kompleks budowany jest w bardzo dogodnym miejscu. Są sklepy, restauracje, ogromny supermarket Lemar. Najpopularniejsza prywatna szkoła języka an…
Agencja
Эра - Недвижимости плюс
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Karavas, Cypr Północny
od
$125,387
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$322,390
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się