Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.

Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży.
Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków.
Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie kilka minut jazdy samochodem. Kompleks położony jest na zagospodarowanym terenie z basenami i placami zabaw dla dzieci.
W tym kompleksie dostępny jest szeroki wybór apartamentów (jedno-, dwu- i trzypokojowych)!
Najważniejsze cechy:
Infrastruktura:
Zakup tego apartamentu obejmuje pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny – wszystko bezpłatnie od firmy!