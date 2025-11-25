Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.

Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży.

Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków.

Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie kilka minut jazdy samochodem. Kompleks położony jest na zagospodarowanym terenie z basenami i placami zabaw dla dzieci.

W tym kompleksie dostępny jest szeroki wybór apartamentów (jedno-, dwu- i trzypokojowych)!

Najważniejsze cechy:

Kuchnia z wbudowanymi szafami

W pełni wyposażona łazienka

Elektryczny podgrzewacz wody

Okna z podwójnymi szybami

Płytki ceramiczne na podłogach i w łazienkach

Budynki zostały zaprojektowane tak, aby każdy apartament oferował panoramiczny widok na morze i góry

Kompleks został zaprojektowany i zbudowany zgodnie ze standardami hotelu 5-gwiazdkowego

Infrastruktura:

2 duże baseny zewnętrzne

Baseny zewnętrzne dla dzieci

Duży kryty basen z podgrzewaną wodą

Kompleks SPA (1300 m²)

Parking podziemny

Restauracja a'la carte

Pub irlandzki

Bar przy basenie

Siłownia

Recepcja

Firma zarządzająca

Kort tenisowy

Przedszkole

Plac zabaw dla dzieci

Mini park wodny

Wypożyczalnia samochodów

Bezpłatny transfer do Long Beach

Parking podziemny

Strzeżony teren kompleksu

Zakup tego apartamentu obejmuje pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny – wszystko bezpłatnie od firmy!