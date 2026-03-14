Kompleks mieszkalny La Isla Villas

Spathariko, Cypr Północny
$278,639
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Spathariko

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
La Isla Villas - harmonia natury i nowoczesne życie w pobliżu Long Beach 🌿🌊

La Isla Wille to nowoczesny rozwój mieszkaniowy stworzony z filozofii "Czysty oddech do przyszłości", łączący radość życia na wyspie, naturalną harmonię i nowoczesny komfort.

Projekt znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy Long Beach w Iskele, łącząc przyrodę, przestrzeń i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.

📍 700 metrów od słynnej piaszczystej Long Beach
🌳 400 metrów od Long Beach Forest

Kompleks jest dogodnie położony na południe od drogi głównej Famagusta-Karpaz, zapewniając łatwy dostęp do otaczającego regionu.

🌿 Koncepcja ekologiczna

La Isla Villas jest zaprojektowany jako projekt zrównoważony i świadomy środowiska.

Najważniejsze elementy to:

🌱 ponad 50% terytorium przeznaczonego dla terenów zielonych
🌳 rozległy krajobraz i środowisko naturalne
🔋 odnawialne źródła energii wykorzystywane na wspólnych obszarach
♻ przyjazne dla środowiska materiały budowlane

Projekt opiera się na horyzontalnej koncepcji architektonicznej, unikając wznoszących się budynków oraz zachowując otwartość i prywatność.

🏡 Koncepcja projektu

La Isla Villas składa się z 211 jednostek mieszkalnych, zaprojektowanych jako nowoczesna społeczność, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się spokojnym życiem.

Koncepcja odtwarza uczucie bezpiecznej okolicy, gdzie dzieci mogą swobodnie grać, a mieszkańcy mogą cieszyć się relaksującym śródziemnomorskim stylu życia.

Rodzaje nieruchomości obejmują:

• 2 + 1 apartamenty na poddaszu przy basenie
• 3 + 1 apartamenty ogrodowe
• 3 + 1, 4 + 1 i 5 + 1 wille jednoosobowe

Wiele rezydencji funkcji:

🌿 ogrody prywatne
🏊 baseny prywatne lub wspólne
☀ przestronne tarasy

Architektura łączy nowoczesny design, odsłonięty beton i naturalne drewno, tworząc nowoczesną śródziemnomorską estetykę.

🌴 Korzyści

Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień dla komfortowego życia:

🏊 baseny i basen dla dzieci
🏋️ sala gimnastyczna
Centrum odnowy biologicznej
⚽ boisko do piłki nożnej
🏀 boisko do koszykówki
🏐 boisko do siatkówki
🎾 kort tenisowy
👶 klub dziecięcy i place zabaw
🌿 Ogród botaniczny
🐾 park dla zwierząt domowych
🔥 Obszary grillowania
🚴 ścieżki spacerowe i rowerowe

W kompleksie znajdują się również obiekty komercyjne:

🛒 supermarket
💊 apteka
🥐 patisserie
🍽 restauracja
☕ kawiarnia

🔐 Właściwości techniczne

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
🚗 parking
📡 centralny system satelitarny
🌐 infrastruktura internetowa
📹 intercom wideo
🚨 system wykrywania pożaru
🔋 generator
❄ infrastruktura klimatyzacji

La Isla Wille tworzą styl życia, w którym natura, nowoczesna architektura i życie śródziemnomorskie łączą się w doskonałej harmonii ☀️🌊

