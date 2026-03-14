Kompleks mieszkalny La Isla Villas

La Isla Villas - harmonia natury i nowoczesne życie w pobliżu Long Beach 🌿🌊

La Isla Wille to nowoczesny rozwój mieszkaniowy stworzony z filozofii "Czysty oddech do przyszłości", łączący radość życia na wyspie, naturalną harmonię i nowoczesny komfort.

Projekt znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy Long Beach w Iskele, łącząc przyrodę, przestrzeń i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.

📍 700 metrów od słynnej piaszczystej Long Beach

🌳 400 metrów od Long Beach Forest

Kompleks jest dogodnie położony na południe od drogi głównej Famagusta-Karpaz, zapewniając łatwy dostęp do otaczającego regionu.

🌿 Koncepcja ekologiczna

La Isla Villas jest zaprojektowany jako projekt zrównoważony i świadomy środowiska.

Najważniejsze elementy to:

🌱 ponad 50% terytorium przeznaczonego dla terenów zielonych

🌳 rozległy krajobraz i środowisko naturalne

🔋 odnawialne źródła energii wykorzystywane na wspólnych obszarach

♻ przyjazne dla środowiska materiały budowlane

Projekt opiera się na horyzontalnej koncepcji architektonicznej, unikając wznoszących się budynków oraz zachowując otwartość i prywatność.

🏡 Koncepcja projektu

La Isla Villas składa się z 211 jednostek mieszkalnych, zaprojektowanych jako nowoczesna społeczność, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się spokojnym życiem.

Koncepcja odtwarza uczucie bezpiecznej okolicy, gdzie dzieci mogą swobodnie grać, a mieszkańcy mogą cieszyć się relaksującym śródziemnomorskim stylu życia.

Rodzaje nieruchomości obejmują:

• 2 + 1 apartamenty na poddaszu przy basenie

• 3 + 1 apartamenty ogrodowe

• 3 + 1, 4 + 1 i 5 + 1 wille jednoosobowe

Wiele rezydencji funkcji:

🌿 ogrody prywatne

🏊 baseny prywatne lub wspólne

☀ przestronne tarasy

Architektura łączy nowoczesny design, odsłonięty beton i naturalne drewno, tworząc nowoczesną śródziemnomorską estetykę.

🌴 Korzyści

Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień dla komfortowego życia:

🏊 baseny i basen dla dzieci

🏋️ sala gimnastyczna

Centrum odnowy biologicznej

⚽ boisko do piłki nożnej

🏀 boisko do koszykówki

🏐 boisko do siatkówki

🎾 kort tenisowy

👶 klub dziecięcy i place zabaw

🌿 Ogród botaniczny

🐾 park dla zwierząt domowych

🔥 Obszary grillowania

🚴 ścieżki spacerowe i rowerowe

W kompleksie znajdują się również obiekty komercyjne:

🛒 supermarket

💊 apteka

🥐 patisserie

🍽 restauracja

☕ kawiarnia

🔐 Właściwości techniczne

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

🚗 parking

📡 centralny system satelitarny

🌐 infrastruktura internetowa

📹 intercom wideo

🚨 system wykrywania pożaru

🔋 generator

❄ infrastruktura klimatyzacji

La Isla Wille tworzą styl życia, w którym natura, nowoczesna architektura i życie śródziemnomorskie łączą się w doskonałej harmonii ☀️🌊