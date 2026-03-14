Kompleks mieszkalny La Isla Villas

La Isla Villas - harmonia natury i nowoczesne życie w pobliżu Long Beach 🌿🌊
La Isla Wille to nowoczesny rozwój mieszkaniowy stworzony z filozofii "Czysty oddech do przyszłości", łączący radość życia na wyspie, naturalną harmonię i nowoczesny komfort.
Projekt znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy Long Beach w Iskele, łącząc przyrodę, przestrzeń i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.
📍 700 metrów od słynnej piaszczystej Long Beach
🌳 400 metrów od Long Beach Forest
Kompleks jest dogodnie położony na południe od drogi głównej Famagusta-Karpaz, zapewniając łatwy dostęp do otaczającego regionu.
🌿 Koncepcja ekologiczna
La Isla Villas jest zaprojektowany jako projekt zrównoważony i świadomy środowiska.
Najważniejsze elementy to:
🌱 ponad 50% terytorium przeznaczonego dla terenów zielonych
🌳 rozległy krajobraz i środowisko naturalne
🔋 odnawialne źródła energii wykorzystywane na wspólnych obszarach
♻ przyjazne dla środowiska materiały budowlane
Projekt opiera się na horyzontalnej koncepcji architektonicznej, unikając wznoszących się budynków oraz zachowując otwartość i prywatność.
🏡 Koncepcja projektu
La Isla Villas składa się z 211 jednostek mieszkalnych, zaprojektowanych jako nowoczesna społeczność, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się spokojnym życiem.
Koncepcja odtwarza uczucie bezpiecznej okolicy, gdzie dzieci mogą swobodnie grać, a mieszkańcy mogą cieszyć się relaksującym śródziemnomorskim stylu życia.
Rodzaje nieruchomości obejmują:
• 2 + 1 apartamenty na poddaszu przy basenie
• 3 + 1 apartamenty ogrodowe
• 3 + 1, 4 + 1 i 5 + 1 wille jednoosobowe
Wiele rezydencji funkcji:
🌿 ogrody prywatne
🏊 baseny prywatne lub wspólne
☀ przestronne tarasy
Architektura łączy nowoczesny design, odsłonięty beton i naturalne drewno, tworząc nowoczesną śródziemnomorską estetykę.
🌴 Korzyści
Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień dla komfortowego życia:
🏊 baseny i basen dla dzieci
🏋️ sala gimnastyczna
Centrum odnowy biologicznej
⚽ boisko do piłki nożnej
🏀 boisko do koszykówki
🏐 boisko do siatkówki
🎾 kort tenisowy
👶 klub dziecięcy i place zabaw
🌿 Ogród botaniczny
🐾 park dla zwierząt domowych
🔥 Obszary grillowania
🚴 ścieżki spacerowe i rowerowe
W kompleksie znajdują się również obiekty komercyjne:
🛒 supermarket
💊 apteka
🥐 patisserie
🍽 restauracja
☕ kawiarnia
🔐 Właściwości techniczne
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
🚗 parking
📡 centralny system satelitarny
🌐 infrastruktura internetowa
📹 intercom wideo
🚨 system wykrywania pożaru
🔋 generator
❄ infrastruktura klimatyzacji
La Isla Wille tworzą styl życia, w którym natura, nowoczesna architektura i życie śródziemnomorskie łączą się w doskonałej harmonii ☀️🌊