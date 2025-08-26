  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.

Trikomo, Cypr Północny
od
$72,797
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27495
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Gotowe studio o powierzchni 43 m², 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko miasta Famagusta.

Long Beach to dobra inwestycja i okazja do zamieszkania w jednym z najpiękniejszych miejsc na Cyprze. W tym projekcie zadbano o Państwa komfort.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren zielony z elementami małej architektury
  • Basen
  • Słoneczne tarasy
  • Boiska do koszykówki
  • Boiska do siatkówki
  • Korty tenisowe
  • 2 restauracje
  • Kawiarnia
  • Bar przy basenie
  • Bary witaminowe (dla dzieci)
  • Centrum rekreacyjne
  • Place zabaw dla dzieci
  • Ścieżki piesze i rowerowe
  • Supermarket
  • Pralnia chemiczna
  • Sklep z pamiątkami
  • Utrzymanie porządku na terenie kompleksu
  • Całodobowa ochrona

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

