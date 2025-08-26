Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Gotowe studio o powierzchni 43 m², 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko miasta Famagusta.

Long Beach to dobra inwestycja i okazja do zamieszkania w jednym z najpiękniejszych miejsc na Cyprze. W tym projekcie zadbano o Państwa komfort.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren zielony z elementami małej architektury

Basen

Słoneczne tarasy

Boiska do koszykówki

Boiska do siatkówki

Korty tenisowe

2 restauracje

Kawiarnia

Bar przy basenie

Bary witaminowe (dla dzieci)

Centrum rekreacyjne

Place zabaw dla dzieci

Ścieżki piesze i rowerowe

Supermarket

Pralnia chemiczna

Sklep z pamiątkami

Utrzymanie porządku na terenie kompleksu

Całodobowa ochrona

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!