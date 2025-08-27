Kompleks mieszkalny Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.

Dwupokojowy apartament o powierzchni 87 m² – kompleks położony 100 metrów od prywatnej piaszczystej plaży w 5* kompleksie SPA Thalassa Beach.
Kompleks położony jest w głównej strefie turystycznej Cypru Północnego. Region Bafra dynamicznie rozwija się jako ważny region turystyczny. Kompleks SPA położony jest bezpośrednio nad brzegiem morza.
Kompleks oferuje baseny, restauracje, SPA i łaźnię turecką, ogromną lagunę, piaszczystą plażę morską i bar, parking podziemny i wiele więcej. Wszystkie budynki wyposażone są w windy.
Szeroki wybór różnorodnych apartamentów w tym kompleksie!
Główne cechy:
Infrastruktura:
Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!