Kompleks mieszkalny Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.

  2. Cypr Północny
  3. Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
Vokolida, Cypr Północny
$193,991
13
ID: 27507
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Wioska
    Vokolida

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dwupokojowy apartament o powierzchni 87 m² – kompleks położony 100 metrów od prywatnej piaszczystej plaży w 5* kompleksie SPA Thalassa Beach.

Kompleks położony jest w głównej strefie turystycznej Cypru Północnego. Region Bafra dynamicznie rozwija się jako ważny region turystyczny. Kompleks SPA położony jest bezpośrednio nad brzegiem morza.

Kompleks oferuje baseny, restauracje, SPA i łaźnię turecką, ogromną lagunę, piaszczystą plażę morską i bar, parking podziemny i wiele więcej. Wszystkie budynki wyposażone są w windy.

Szeroki wybór różnorodnych apartamentów w tym kompleksie!

Główne cechy:

  • Duży, prywatny taras na dachu
  • W pełni umeblowana kuchnia
  • Duży salon
  • Zabudowane szafy w sypialniach
  • Wysokiej jakości płytki podłogowe
  • Łazienki i kuchnia wyłożone płytkami
  • Okna i drzwi z podwójnymi szybami
  • Wszystkie apartamenty z widokiem na morze

Infrastruktura:

  • Ośrodek wodny z dużym wspólnym basenem
  • Prywatna plaża ze sportami wodnymi
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Laguna ze sportami wodnymi
  • Spa
  • Siłownia
  • Łaźnia turecka
  • Salon masażu
  • Sauna
  • Restauracja/bar na plaży
  • Firma zarządzająca
  • Budynki komercyjne

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Vokolida, Cypr Północny

