  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Cypr Północny
$303,111
22
ID: 27499
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards!

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone: nowoczesna kuchnia ze sprzętem AGD (płyta grzewcza, piekarnik, okap, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zmywarka), część jadalna, przytulny salon z meblami tapicerowanymi i telewizorem, dwie oddzielne sypialnie z podwójnymi łóżkami i szafami, a także stylowa łazienka z prysznicem.

Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad trzech kilometrów.

Infrastruktura:

  • Hotel 5*
  • Kasyno
  • 10 basenów o powierzchni 7000 m²
  • Aquapark
  • Baseny dla dzieci
  • Baseny na dachu z barem
  • Centrum fitness
  • Centrum SPA: jacuzzi, sauna, hammam, masaże itp.
  • Restauracje, bary i kawiarnie
  • Sklepy
  • Kina plenerowe i kryte
  • Klub nocny
  • Kasyno
  • Klub dla dzieci
  • Plaża i bar na plaży
  • Kort tenisowy
  • Boiska do siatkówki, koszykówki i mini piłki nożnej
  • Zagospodarowanie terenu kompleksu i parku
  • Wejścia z poziomu gruntu, wygodne dla rodziców z wózkami dziecięcymi
  • Ochrona przy wejściu, monitoring
  • Automatyczne bramy

Przy zakupie nieruchomości - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

