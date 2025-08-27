Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.

Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards!

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone: nowoczesna kuchnia ze sprzętem AGD (płyta grzewcza, piekarnik, okap, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zmywarka), część jadalna, przytulny salon z meblami tapicerowanymi i telewizorem, dwie oddzielne sypialnie z podwójnymi łóżkami i szafami, a także stylowa łazienka z prysznicem.

Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad trzech kilometrów.



Infrastruktura:

Hotel 5*

Kasyno

10 basenów o powierzchni 7000 m²

Aquapark

Baseny dla dzieci

Baseny na dachu z barem

Centrum fitness

Centrum SPA: jacuzzi, sauna, hammam, masaże itp.

Restauracje, bary i kawiarnie

Sklepy

Kina plenerowe i kryte

Klub nocny

Klub dla dzieci

Plaża i bar na plaży

Kort tenisowy

Boiska do siatkówki, koszykówki i mini piłki nożnej

Zagospodarowanie terenu kompleksu i parku

Wejścia z poziomu gruntu, wygodne dla rodziców z wózkami dziecięcymi

Ochrona przy wejściu, monitoring

Automatyczne bramy

Przy zakupie nieruchomości - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!