Kompleks mieszkalny Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży.

Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko infrastruktury miejskiej i zabytków.

Do centrum miasta i nadmorskiego wybrzeża „Long Beach” można dojechać samochodem w zaledwie kilka minut. Kompleks położony jest na zagospodarowanym, zielonym terenie z basenami i parkami dla dzieci.

W tym kompleksie znajdą Państwo szeroki wybór apartamentów (jedno-, dwu- i trzypokojowych)!

Główne cechy:

Kuchnia z wbudowanymi szafami

W pełni wyposażona łazienka

Elektryczny podgrzewacz wody

Podwójne szyby

Płytki ceramiczne na podłodze i w łazienkach

Budynki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby każdy apartament miał panoramiczny widok na morze i góry

Kompleks został zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardem hotelu 5*:

Infrastruktura:

2 duże baseny zewnętrzne

Baseny zewnętrzne dla dzieci

Duży kryty basen z podgrzewaną wodą

Kompleks SPA (1300 m²)

Parkingi podziemne

Restauracja a'la carte

Pub irlandzki

Bar przy basenie

Siłownia

Recepcja

Firma zarządzająca

Kort tenisowy

Przedszkole

Plac zabaw dla dzieci

Mini park wodny

Wypożyczalnia samochodów

Bezpłatny autobus do Long Beach

Strzeżony teren kompleksu

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja rezydencji, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!