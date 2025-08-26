  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.

Kompleks mieszkalny Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.

Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27496
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży.

Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko infrastruktury miejskiej i zabytków.

Do centrum miasta i nadmorskiego wybrzeża „Long Beach” można dojechać samochodem w zaledwie kilka minut. Kompleks położony jest na zagospodarowanym, zielonym terenie z basenami i parkami dla dzieci.

W tym kompleksie znajdą Państwo szeroki wybór apartamentów (jedno-, dwu- i trzypokojowych)!

Główne cechy:

  • Kuchnia z wbudowanymi szafami
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Elektryczny podgrzewacz wody
  • Podwójne szyby
  • Płytki ceramiczne na podłodze i w łazienkach
  • Budynki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby każdy apartament miał panoramiczny widok na morze i góry
  • Kompleks został zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardem hotelu 5*:

Infrastruktura:

  • 2 duże baseny zewnętrzne
  • Baseny zewnętrzne dla dzieci
  • Duży kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Kompleks SPA (1300 m²)
  • Parkingi podziemne
  • Restauracja a'la carte
  • Pub irlandzki
  • Bar przy basenie
  • Siłownia
  • Recepcja
  • Firma zarządzająca
  • Kort tenisowy
  • Przedszkole
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Mini park wodny
  • Wypożyczalnia samochodów
  • Bezpłatny autobus do Long Beach
  • Parkingi podziemne
  • Strzeżony teren kompleksu

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja rezydencji, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

