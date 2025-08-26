Kompleks mieszkalny Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!
Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży.
Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko infrastruktury miejskiej i zabytków.
Do centrum miasta i nadmorskiego wybrzeża „Long Beach” można dojechać samochodem w zaledwie kilka minut. Kompleks położony jest na zagospodarowanym, zielonym terenie z basenami i parkami dla dzieci.
W tym kompleksie znajdą Państwo szeroki wybór apartamentów (jedno-, dwu- i trzypokojowych)!
Główne cechy:
Infrastruktura:
Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja rezydencji, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!